Прогноз погоди в Україні сьогодні, 14 жовтня — де випаде перший сніг

Дівчина під мокрим снігом. Ілюстративне фото: Reuters

Сьогодні, у вівторок, погода не порадує українців теплом чи сонцем. А в деяких регіонах навіть випаде мокрий сніг.

Про це інформують Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на 14 жовтня від Укргідрометцентру

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

За прогнозами фахівців, сьогодні по всій території країни буде хмарно, хоча й с проясненнями. Більшості українців знадобиться парасолька через опади, але вона не потрібна жителям півдня та сходу.

Вітер переважно північно-західний, у межах 7-12 м/с.

А ось у Карпатах вдень невеликий мокрий сніг. Там стовпчики термометрів не піднімуться вище +5 °С.

В цілому середня температура по Україні складатиме до +10 °С, а ось на півдні та південному сході країни тепліше — до +14 °С.

Погода від Наталки Діденко на 14 жовтня

Карта температур на 14 жовтня. Фото: Метеопост

За прогнозом Діденко, сьогодні значно знизиться температура повітря. Упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть +6...+10 °C. Найтепліше буде на півдні України — до +16 °C.

Водночас у більшості областей пройдуть невеликі дощі, опадів не передбачається лише у південній частині країни.

Погода у Києві 14 жовтня

За прогнозом Діденко, у Києві 14 жовтня буде хмарна погода, місцями з невеликим дощем. Вдень температура повітря підніметься до +8 °C.

Нагадаємо, сьогодні на Харківщину прийдуть заморозки. В регіоні очікується прохолодна осіння погода з хмарністю та невеликими опадами.

Також синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень — коли очікувати сніг та заморозки.