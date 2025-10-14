Відео
Головна Метео А ось і перший сніг — синоптики повідомили, де випаде сьогодні

А ось і перший сніг — синоптики повідомили, де випаде сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 06:25
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 14 жовтня — де випаде перший сніг
Дівчина під мокрим снігом. Ілюстративне фото: Reuters

Сьогодні, у вівторок, погода не порадує українців теплом чи сонцем. А в деяких регіонах навіть випаде мокрий сніг.

Про це інформують Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Читайте також:
Погода в Україні на 14 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на 14 жовтня від Укргідрометцентру

Погода на 14 жовтня
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

За прогнозами фахівців, сьогодні по всій території країни буде хмарно, хоча й с проясненнями. Більшості українців знадобиться парасолька через опади, але вона не потрібна жителям півдня та сходу.

Вітер переважно північно-західний, у межах 7-12 м/с.

А ось у Карпатах вдень невеликий мокрий сніг. Там стовпчики термометрів не піднімуться вище +5 °С.

В цілому середня температура по Україні складатиме до +10 °С, а ось на півдні та південному сході країни тепліше — до +14 °С.

Погода від Наталки Діденко на 14 жовтня

Погода на 14 жовтня
Карта температур на 14 жовтня. Фото: Метеопост

За прогнозом Діденко, сьогодні значно знизиться температура повітря. Упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть +6...+10 °C. Найтепліше буде на півдні України — до +16 °C.

Водночас у більшості областей пройдуть невеликі дощі, опадів не передбачається лише у південній частині країни. 

Погода у Києві 14 жовтня

За прогнозом Діденко, у Києві 14 жовтня буде хмарна погода, місцями з невеликим дощем. Вдень температура повітря підніметься до +8 °C. 

Нагадаємо, сьогодні на Харківщину прийдуть заморозки. В регіоні очікується прохолодна осіння погода з хмарністю та невеликими опадами. 

Також синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень — коли очікувати сніг та заморозки.

Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
