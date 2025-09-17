Самые благоприятные дни октября для начала нового дела — вот когда все удастся

Девушка работает за ноутбуком. Фото: Pexels

В октябре на энергию, решения и удачу будут влиять фазы Луны. Именно поэтому стоит планировать свои дела, ориентируясь на лунный календарь. Он подскажет, в какие дни лучше всего запускать новые проекты, чтобы они были удачными. В этот период успех вам гарантирован.

В какие дни октября стоит начинать что-то новое

В октябре в некоторые дни лучше отложить активность и сосредоточиться на восстановлении и отдыхе, а вот в определенные даты наоборот стоит начинать важные дела. Именно в этот период Вселенная будет на вашей стороне. Она поможет успешно стартовать и достичь желаемой цели в будущем. Для новых начинаний идеально подойдут такие дни:

1;

12;

20;

31.

Девушка работает. Фото: Pexels

Эти даты станут наиболее благоприятными для начала новых дел. При этом особенно удачливыми будут два числа.

12 октября — этот день станет одним из самых мощных в месяце. Это лучшее время для активных действий и карьерных решений. Если вы хотите начать новое дело, то этот день подойдет идеально.

31 октября — этот завершающий день месяца станет удачным для новых начинаний, особенно это касается семейных дел и бизнеса. Это хорошее время для примирения, начала новых традиций и создания фундамента будущих дел.

Наиболее неблагоприятными днями в октябре для начала нового дела будут такие числа: 3, 6, 14, 15, 21, 24 и 26. В эти дни лучше не принимать важные решения и не договариваться о сделках.

