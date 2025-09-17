Відео
Україна
Головна Психологія Всесвіт підтримає — в які дні жовтня варто починати нову справу

Всесвіт підтримає — в які дні жовтня варто починати нову справу

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 18:40
Найсприятливіші дні жовтня для початку нової справи — ось коли все вдасться
Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Pexels

У жовтні на енергію, рішення та удачу будуть впливати фази Місяця. Саме тому варто планувати свої справи, орієнтуючись на місячний календар. Він підкаже, в які дні найкраще запускати нові проєкти, аби вони були вдалими. В цей період успіх вам гарантований.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

В які дні жовтня варто починати щось нове

У жовтні в деякі дні краще відкласти активність та зосередитися на відновленні й відпочинку, а от в певні дати навпаки варто розпочинати важливі справи. Саме в цей період Всесвіт буде на вашому боці. Він допоможе успішно стартувати та досягнути бажаної мети в майбутньому. Для нових починань ідеально підійдуть такі дні:

  • 1;
  • 12;
  • 20;
  • 31.
В які дні у жовтні варто починати нову справу
Дівчина працює. Фото: Pexels

Ці дати стануть найбільш сприятливими для початку нових справ. При цьому особливо удачливими будуть два числа.

12 жовтня — цей день стане одним із найпотужніших у місяці. Це найкращий час для активних дій і кар'єрних рішень. Якщо ви прагнете почати нову справу, то цей день підійде ідеально.

31 жовтня — цей завершальний день місяця стане вдалим для нових починань, особливо це стосується сімейних справ та бізнесу. Це хороший час для примирення, започаткування нових традицій та створення фундаменту майбутніх справ.

Найбільш несприятливими днями у жовтні для початку нової справи будуть такі числа: 3, 6, 14, 15, 21, 24 і 26. В ці дні краще не приймати важливі рішення та не домовлятись про угоди.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
