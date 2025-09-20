Видео
Главная Психология Три знака Зодиака, которые не любят котов — почему именно они

Три знака Зодиака, которые не любят котов — почему именно они

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 20:25
Какие знаки Зодиака не любят котов — астрологи объяснили, в чем дело
Девушка держит кота на руках. Фото: Pexels

Котов часто называют любимцами абсолютно всех. Милые, пушистые и иногда своенравные — разве их можно не любить? Оказывается, да. Астрологи отмечают, что есть три знака Зодиака, представители которых не могут переносить котов.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также:

Какие знаки Зодиака не любят котов

Лев

Представители этого знака Зодиака не любят котов, ведь часто воспринимают их как своих конкурентов. Например, Лев искренне убежден, что сердце любимого человека должно принадлежать только ему. Даже если это будет пушистая мурлыкающая кошка, он не потерпит соперника, который будет забирать личное пространство и время, ведь его можно было бы провести со второй половинкой.

Знаки Зодіаку, які не люблять котів
Кот лежит у девушки на ногах. Фото: Pexels

Дева

Девы вообще не очень любят домашних животных, ведь они нарушают порядок. А для этого знака Зодиака чистота в доме — едва ли не самое важное. И если собак еще можно приучить к командам, то кошки упорно игнорируют хозяина. Поэтому они могут рыскать на столе или удобно уложиться на выглаженную одежду. Такой хаос изрядно раздражает Деву.

Овен

Представители этого знака Зодиака очень прямолинейны и любят, чтобы все было по-ихнему. Однако в этот образ совершенно не вписываются своенравные и не склонные к подчинению коты. Овнов раздражает, что поведение этих животных невозможно просчитать и коты совсем их не слушаются. Именно поэтому они чаще выбирают собак.

Напомним, ранее мы писали о том, какие женщины по знакам Зодиака считаются лучшими любовницами. Мужчины их обожают.

Также мы рассказывали о том, каким знакам Зодиака лучше никогда не верить. Такие люди отлично врут.

животные психология знаки Зодиака кішки интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
