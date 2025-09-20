Які знаки Зодіаку не люблять котів — астрологи пояснили, в чому справа

Дівчина тримає кота на руках. Фото: Pexels

Котів часто називають улюбленцями абсолютно усіх. Милі, пухнасті та інколи норовливі — хіба ж їх можна не любити? Виявляється, так. Астрологи зазначають, що є три знаки Зодіаку, представники яких не можуть переносити котів.

Про це пише ТСН.

Які знаки Зодіаку не люблять котів

Лев

Представники цього знака Зодіаку не люблять котів, адже часто сприймають їх як своїх конкурентів. Наприклад, Лев щиро переконаний, що серце коханої людини має належати лише йому. Навіть якщо це буде пухнаста муркотлива кішка, він не потерпить суперника, що буде забирати особистий простір та час, який можна було б провести з другою половинкою.

Кіт лежить у дівчини на ногах. Фото: Pexels

Діва

Діви загалом не дуже люблять домашніх тварин, адже вони порушують порядок. А для цього знака Зодіаку чистота в домі — чи не найважливіше. І якщо собак ще можна привчити до команд, то кішки вперто ігнорують хазяїна. Відтак вони можуть нишпорити на столі чи зручно вкластися на випрасувану одежу. Такий хаос неабияк дратує Діву.

Овен

Представники цього знака Зодіаку дуже прямолінійні та люблять, аби все було по-їхньому. Однак в цей образ геть не вписуються норовливі та несхильні до підпорядкування коти. Овнів дратує, що поведінку цих тварин неможливо прорахувати й коти зовсім їх не слухаються. Саме тому вони частіше обирають собак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які жінки за знаками Зодіаку вважаються кращими коханками. Чоловіки їх обожнюють.

Також ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку краще ніколи не вірити. Такі люди відмінно брешуть.