Главная Психология Три психологических бестселлера для женщин — нужно прочитать всем

Три психологических бестселлера для женщин — нужно прочитать всем

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 19:01
обновлено: 11:39
Лучшие психологические книги для женщин — помогут изменить жизнь
Девушка держит в руках книгу. Фото: Pexels

Некоторые книги способны изменить мышление и улучшить жизнь. Они могут заменить часы терапии с психологом. Есть несколько бестселлеров, которые должна прочитать каждая женщина.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Лучшие психологические книги для женщин

"Женщины, которые любят до безумия", Робин Норвуд

Это настоящее пособие по самопомощи для женщин, которые делают своего партнера центром всей жизни. Книга научит заботиться прежде всего о себе и перестать жертвовать собственными мечтами, целями и амбициями. Часто женщины становятся заложницами привычки откладывать свои потребности на потом и это пособие станет настоящей спасательной шлюпкой для них. Оно поможет найти проблему, осознать необходимость борьбы и начать путь к исцелению.

Кращі психологічні книги для жінок
Книга "Женщины, которые любят до безумия", Робин Норвуд. Фото: Instagram

"Как желает женщина", Эмили Нагоски

Эта книга научит понимать свои желания, чувствовать тело и получать максимальное удовольствие. Эмили Нагоски рассказывает обо всех секретных точках женского тела. Именно они отвечают за фейерверк страсти. В этом пособии можно найти практики для раскрытия собственного интимного потенциала и узнать больше о связи мозга и либидо. Эта книга не просто улучшит интимную жизнь, а позволит ощутить совершенно новые эмоции.

Кращі психологічні книги для жінок
Книга "Как желает женщина", Эмили Нагоски. Фото: Instagram

"Женщины, бегущие с волками", Клариса Пинкола Эстес

Как считает доктор психологии Клариса Пинкола Эстес, здоровые волки и здоровые женщины имеют некоторые общие черты. Они окутаны игривым духом, глубокой преданностью и острыми ощущениями. Эстес раскрывает такой архетип женщин с помощью древних легенд и давно известных детских сказок. К тому же она все объясняет на примерах из своей психоаналитической практики.

Кращі психологічні книги для жінок
Книга "Женщины, бегущие с волками", Клариса Пинкола Эстес. Фото: Instagram

Эти книги помогут каждой женщине раскрыть себя. Их стоит прочитать, чтобы вдохновиться и начать новую жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, какой сериал о женской силе стоит посмотреть. Он может заменить психолога.

Также мы рассказывали о том, какой фильм о любви должны посмотреть все. Он показывает силу настоящих чувств.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
