Головна Психологія Три психологічні бестселери для жінок — потрібно прочитати усім

Три психологічні бестселери для жінок — потрібно прочитати усім

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 19:01
Оновлено: 11:39
Кращі психологічні книги для жінок — допоможуть змінити життя
Дівчина тримає в руках книгу. Фото: Pexels

Деякі книги здатні змінити мислення та покращити життя. Вони можуть замінити години терапії з психологом. Є кілька бестселерів, які повинна прочитати кожна жінка.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Кращі психологічні книги для жінок

"Жінки, які кохають до нестями", Робін Норвуд

Це справжній посібник із самодопомоги для жінок, що роблять свого партнера центром всього життя. Книга навчить дбати насамперед про себе та перестати жертвувати власними мріями, цілями та амбіціями. Часто жінки стають заручницями звички відкладати свої потреби на потім й цей посібник стане справжньою рятівною шлюпкою для них. Він допоможе знайти проблему, усвідомити необхідність боротьби й почати шлях до зцілення.

Кращі психологічні книги для жінок
Книга "Жінки, які кохають до нестями", Робін Норвуд. Фото: Instagram

"Як бажає жінка", Емілі Наґоскі

Ця книга навчить розуміти свої бажання, відчувати тіло й отримувати максимальне задоволення. Емілі Наґоскі розказує про всі секретні точки жіночого тіла. Саме вони відповідають за феєрверк пристрасті. В цьому посібнику можна знайти практики для розкриття власного інтимного потенціалу та дізнатися більше про зв'язок мозку й лібідо. Ця книга не просто поліпшить інтимне життя, а дасть змогу відчути абсолютно нові емоції.

Кращі психологічні книги для жінок
Книга "Як бажає жінка", Емілі Наґоскі. Фото: Instagram

"Жінки, що біжать з вовками", Клариса Пінкола Естес

Як вважає доктор психології Клариса Пінкола Естес, здорові вовки та здорові жінки мають деякі спільні риси. Вони окутані грайливим духом, глибокою відданістю та гострими відчуттями. Естес розкриває такий архетип жінок за допомогою давніх легенд і давно відомих дитячих казок. До того ж вона все пояснює на прикладах зі своєї психоаналітичної практики.

Кращі психологічні книги для жінок
Книга "Жінки, що біжать з вовками", Клариса Пінкола Естес. Фото: Instagram

Ці книги допоможуть кожній жінці розкрити себе. Їх варто прочитати, аби надихнутись та почати нове життя.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
