5 соблазнительных мужских имен — женщины теряют от них голову

О мужчинах могут многое рассказать их имена. Некоторые из них вызывают ассоциацию с харизмой и особой привлекательностью, а некоторые — действительно соблазняют.

Пять лучших мужских имен

Алессандро

Такая форма имени Александр пошла из итальянского языка. Это очень харизматичные и энергичные личности. Они — мужчины слова, которые сильны тогда, когда нужно проявить характер, и очень нежные рядом с любимой женщиной.

Ромео

Это имя также имеет итальянское происхождение. Его обладатели искренние и страстные. При этом — это настоящие романтики, которые умеют удивлять женщин. Такие мужчины имеют богатое воображение и мечтательный характер.

Леонид

Владельцы этого имени любят быть в центре внимания и знают себе цену. В переводе с древнегреческого Леонид означает "подобный льву" и характер таких людей полностью соответствует этой фразе. При этом такие мужчины имеют доброе сердце и часто помогают другим.

Герман

Такие личности — очень сдержанные и имеют сильный внутренний стержень. Это мужчины, которые ценят честность и порядок. Они удивительно мудрые и умные. Именно этим Германы и привлекают женщин.

Кирилл

Такое имя имеют сильные и уверенные в себе личности. Это мужчины, которые стремятся к стабильности и справедливости. Они обладают хорошим чувством юмора и находят общий язык со всеми.

