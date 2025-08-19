Українські імена, які дратують росіян — чи є ваше серед них

Дівчина в українському костюмі. Фото: Freepik

Деякі українські імена несуть в собі потужну національну пам'ять. Так називались князі, видатні письменники чи герої, що боролись за незалежність України, тож росіян вони неймовірно дратують.

Про це пише Телеграф.

Реклама

Читайте також:

Жіночі імена, що дратують росіян

Соломія

Це ім'я має західноукраїнське походження та міцно пов'язано з культурними коренями. Воно підкреслює справжню українську ідентичність. Саме через це росіяни його ненавидять.

Леся

Це ім'я стало відомим завдяки видатній письменниці Лесі Українці. Вона різко висловлювала негативне ставлення до Російської імперії та намагалась підкреслити українську ідентичність.

Дівчина у вишитій сукні. Фото: Freepik

Мирослава

Це ім'я означає "мирна слава" та має давнє слов'янське походження. Відомим таке ім'я стало ще на початку XII століття.

Богдана, Параска та Квітослава

Такі жіночі імена теж належать до автентичних українських найменувань. Вони несуть в собі історичну пам'ять про наші традиції та історію.

Чоловічі імена, які ненавидять росіяни

Богдан

Це ім'я означає "Богом даний". Воно уособлює в собі духовну силу українського народу, чим лякає та дратує росіян.

Святослав та Ярослав

Князі Київської Русі називались саме так. Його згадка викликає у росіян особливе роздратування, адже нагадує про великих українських правителів.

Чоловіки у вишиванках. Фото: Freepik

Данило та Роман

Ці імена мали королі Данило Галицький та князь Роман Галицький. Також вони є особливо популярними в Західній Україні.

Тарас

Тарас Шевченко став справжнім символом українського відродження та боротьби за національну ідентичність. Тож це ім'я дратує росіян чи не найбільше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які жіночі імена вважаються найуспішнішими.

Також ми розповідали про те, які імена мають чоловіки-однолюби.