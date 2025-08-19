Видео
Какие украинские имена раздражают россиян — несут память нации

Какие украинские имена раздражают россиян — несут память нации

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 14:01
Украинские имена, которые раздражают россиян — есть ли ваше среди них
Девушка в украинском костюме. Фото: Freepik
Ключевые моменты Женские имена, которые раздражают россиян Мужские имена, которые ненавидят россияне

Некоторые украинские имена несут в себе мощную национальную память. Так назывались князья, выдающиеся писатели или герои, которые боролись за независимость Украины, поэтому россиян они невероятно раздражают.

Об этом пишет Телеграф.

Реклама
Женские имена, которые раздражают россиян

Соломия

Это имя имеет западноукраинское происхождение и прочно связано с культурными корнями. Оно подчеркивает настоящую украинскую идентичность. Именно поэтому россияне его ненавидят.

Леся

Это имя стало известным благодаря выдающейся писательнице Лесе Украинке. Она резко выражала негативное отношение к Российской империи и пыталась подчеркнуть украинскую идентичность.

Які українські імена дратують росіян
Девушка в вышитом платье. Фото: Freepik

Мирослава

Это имя означает "мирная слава" и имеет древнее славянское происхождение. Известным такое имя стало еще в начале XII века.

Богдана, Параска и Квитослава

Такие женские имена тоже относятся к аутентичным украинским наименованиям. Они несут в себе историческую память о наших традициях и истории.

Мужские имена, которые ненавидят россияне

Богдан

Это имя означает "Богом данный". Оно олицетворяет в себе духовную силу украинского народа, чем пугает и раздражает россиян.

Святослав и Ярослав

Князья Киевской Руси назывались именно так. Его упоминание вызывает у россиян особое раздражение, ведь напоминает о великих украинских правителях.

Жіночі імена, що дратують росіян
Мужчины в вышиванках. Фото: Freepik

Даниил и Роман

Эти имена имели короли Даниил Галицкий и князь Роман Галицкий. Также они особенно популярны в Западной Украине.

Тарас

Тарас Шевченко стал настоящим символом украинского возрождения и борьбы за национальную идентичность. Поэтому это имя раздражает россиян больше всего.

украинцы россияне психология имена интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
