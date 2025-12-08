Даты рождения наиболее опасных людей — кого стоит обходить стороной

Нумеролог делает прогноз. Фото: Freepik

Некоторых людей стоит обходить стороной. Они могут казаться добрыми и общительными, однако на самом деле представляют серьезную опасность. Нумерологи утверждают, что такие личности рождаются в определенные даты.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

В какие даты рождаются наиболее опасные люди

Третье место — рожденные 1, 10, 19 и 28 числа

Фраза "Один в поле не воин" — это точно не про них. Такие люди не нуждаются в поддержке со стороны и со всем способны справиться сами. Они опасны тем, что могут быть излишне авторитарными. Эти личности часто не учитывают мнения других людей и стремятся управлять всеми вокруг. Это прирожденные лидеры, которые не сойдут с намеченного пути и будут добиваться успеха любой ценой.

Второе место — рожденные 8, 18 и 26 числа

Нумерологи отмечают, что с этими личностями лучше вообще не связываться. Как только они приходят в жизнь человека, у него сразу начинается отработка кармы. Они будто тянут за собой невзгоды и часто создают испытания для окружающих. Лучше избегать таких личностей, если вы не хотите постоянно наталкиваться на трудности.

Первое место — рожденные 9, 18 и 27 числа

Именно эти люди считаются наиболее опасными. Они могут очень долго терпеть оскорбления или манипуляции, молчать и сохранять спокойствие. Однако за такой тишиной скрыта мощная разрушительная энергия. Если личности, родившиеся в такие даты срываются, то окружающим будет туго. Они способны долго помнить вещи, которые их задели, и ответят на обиды в самый неожиданный момент.

