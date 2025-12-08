Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Самые опасные люди по дате рождения — почему именно они

Самые опасные люди по дате рождения — почему именно они

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 18:40
Даты рождения наиболее опасных людей — кого стоит обходить стороной
Нумеролог делает прогноз. Фото: Freepik

Некоторых людей стоит обходить стороной. Они могут казаться добрыми и общительными, однако на самом деле представляют серьезную опасность. Нумерологи утверждают, что такие личности рождаются в определенные даты.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

В какие даты рождаются наиболее опасные люди

Третье место — рожденные 1, 10, 19 и 28 числа

Фраза "Один в поле не воин" —  это точно не про них. Такие люди не нуждаются в поддержке со стороны и со всем способны справиться сами. Они опасны тем, что могут быть излишне авторитарными. Эти личности часто не учитывают мнения других людей и стремятся управлять всеми вокруг. Это прирожденные лидеры, которые не сойдут с намеченного пути и будут добиваться успеха любой ценой.

Второе место — рожденные 8, 18 и 26 числа

Нумерологи отмечают, что с этими личностями лучше вообще не связываться. Как только они приходят в жизнь человека, у него сразу начинается отработка кармы. Они будто тянут за собой невзгоды и часто создают испытания для окружающих. Лучше избегать таких личностей, если вы не хотите постоянно наталкиваться на трудности.

Первое место — рожденные 9, 18 и 27 числа

Именно эти люди считаются наиболее опасными. Они могут очень долго терпеть оскорбления или манипуляции, молчать и сохранять спокойствие. Однако за такой тишиной скрыта мощная разрушительная энергия. Если личности, родившиеся в такие даты срываются, то окружающим будет туго. Они способны долго помнить вещи, которые их задели, и ответят на обиды в самый неожиданный момент.

Напомним, ранее мы писали о том, у кого в 2026 году кардинально изменится жизнь. Нумерологи назвали настоящих счастливчиков.

Также мы рассказывали о том, в какие даты рождаются самые магнетические личности. Нумерологи назвали три даты.

психология опасность интересные факты нумерология дата
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации