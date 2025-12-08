Дати народження найбільш небезпечних людей — кого варто обходити стороною

Нумеролог робить прогноз. Фото: Freepik

Деяких людей варто обходити стороною. Вони можуть здаватися добрими та товариськими, однак насправді становлять серйозну небезпеку. Нумерологи стверджують, що такі особистості народжуються у певні дати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

В які дати народжуються найбільш небезпечні люди

Третє місце — народжені 1, 10, 19 і 28 числа

Фраза "Один в полі не воїн" — це точно не про них. Такі люди не потребують підтримки з боку та зі всім здатні впоратися самі. Вони небезпечні тим, що можуть бути надміру авторитарними. Ці особистості часто не враховують думки інших людей та прагнуть керувати усіма навколо. Це природжені лідери, що не зійдуть з наміченого шляху й будуть досягати успіху будь-якою ціною.

Друге місце — народжені 8, 18 і 26 числа

Нумерологи зазначають, що з цими особистостями краще взагалі не зв'язуватися. Як тільки вони приходять в життя людини, у неї відразу починається відпрацьовування карми. Вони ніби тягнуть за собою негаразди та часто створюють випробування для оточуючих. Краще уникати таких особистостей, якщо ви не хочете постійно натрапляти на труднощі.

Перше місце — народжені 9, 18 і 27 числа

Саме ці люди вважаються найбільш небезпечними. Вони можуть дуже довго терпіти образи чи маніпуляції, мовчати й зберігати спокій. Однак за такою тишею прихована могутня руйнівна енергія. Якщо особистості, що народились у такі дати зриваються, то оточуючим буде непереливки. Вони здатні довго пам'ятати речі, які їх зачепили, й дадуть відповідь на образи в найбільш неочікуваний момент.

