Отношения с людьми-восьмерками — чего ждать от них в любви

Дата рождения может рассказать о том, какой в отношениях будет личность. Одна из самых интересных энергий любви есть у людей-восьмерок. Нумерологи отмечают, что речь идет о тех, кто родился 8, 17 или 26 числа.

Какими будут люди-восьмерки в отношениях

Люди с энергией числа 8 полностью отдаются отношениям и ждут того же от партнера. Они откровенно проявляют свои эмоции и глубокую влюбленность. Характер таких личностей очень сильный, однако чувства могут его смягчить. С этими людьми можно построить самый счастливый союз. Главное, не потерять их благосклонность и доверие, ведь вернуть все обратно будет очень сложно.

Скрыть что-то от человека-восьмерки почти невозможно. Он любит раскрывать мотивы человеческих поступков и обдумывать чужие эмоции. Такие личности умело проводят параллели между ощущениями и фактами. В отношениях они будут проявлять мудрость и делиться жизненным опытом.

Люди-восьмерки могут на многое закрывать глаза, однако никогда не простят обмана. Такие личности не умеют отпускать обиды. Нумерологи отмечают, что люди, которые родились 8, 17 или 26 числа, могут начать настоящую войну, если их обмануть или подвести. Партнерам лучше не испытывать терпение этих личностей. В противном случае стоит ждать мести, которая может быть очень болезненной.

