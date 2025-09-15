Как еда стала инструментом контроля в СССР — оружие, действовавшее на всех

Работница заведения питания в СССР дает людям еду. Фото: кадр из видео

Советская кухня — гастрономия выделила это как целое отдельное понятие. Для большинства оно ассоциируется с вкусными блюдами только на Новый год, дефицитом продуктов и дешевым, но вкусным пломбиром. И это все не случайно, ведь еда в СССР была сильным инструментом влияния.

Об этом пишет РБК-Україна.

Как Советский Союз влиял на людей через еду

Для людей, живших в СССР важнее было количество пищи, чем ее изысканность или вкусовые рецепторы. Для многих блюда были лишь "топливом для организма". И это не случайно. Советская власть придерживалась позиции относительно того, что потребителю следует давать не то, что он хочет, а то, что "нужно". Именно так и появились установки вроде: "Ешь что дают".

"В Советском Союзе сильно продвигалась идея, что еда не должна быть об удовольствии. Она должна быть полезной, и этого достаточно. А сосредотачиваться на ощущениях в теле и думать о разнообразии вообще никак не сочетается с идеей контроля", — отмечает клинический психолог Елена Широкова.

Еда в СССР. Фото: кадр из видео

В Советском Союзе невозможно было приобрести все, что захочешь. В магазинах был строгий продуктовый набор, за пределы которого фактически невозможно было выйти. При этом строились современные предприятия пищевой промышленности, например, для производства молочных и мясных продуктов, консервированной рыбы, мяса, овощей и фруктов, сгущенного молока.

Сквозь призму того, что "нужно" было есть иногда пытались прорваться блюда с Запада, например, гамбургеры. Однако плакаты с ними исчезали так же быстро, как появлялись.

Люди покупают пломбир. Фото: кадр из видео

Отдельным культом в СССР было мороженое. До сих пор от многих можно услышать о "самом вкусном в мире пломбире за 5 копеек". Это была такая себе возможность маленького наслаждения за небольшие деньги. Аппаратуру для изготовления пломбира Союз приобрел в США. Производство выросло с 20 тысяч до более 46 тысяч тонн всего за шесть лет.

Советская кухня — это не только еда стран, которые в то время были в составе СССР. Советский Союз часто воровал рецепты чужих блюд и присваивал их себе. Например, сельдь под шубой. Этот рецепт можно было найти в кулинарных книгах Скандинавии и Северной Германии, поэтому считать его советским или российским неправильно.

Люди стоят в очереди за хлебом. Фото: кадр из видео

Еду в Советском Союзе пытались сделать только ресурсом, удовлетворяющим физическую потребность. Однако блюда означают гораздо больше: это о политике, культуре и памяти нации. То, как и что мы едим, показывает нашу историю и идентичность, которую годами пытались стереть.

