Як їжа стала інструментом контролю в СРСР — зброя, що діяла на всіх

Працівниця закладу харчування в СРСР дає людям їжу. Фото: кадр з відео

Радянська кухня — гастрономія виокремила це як ціле окреме поняття. Для більшості воно асоціюється зі смачними стравами лише на Новий рік, дефіцитом продуктів та дешевим, але смачним пломбіром. І це все не випадково, адже їжа в СРСР була сильним інструментом впливу.

Як Радянський Союз впливав на людей через їжу

Для людей, що жили в СРСР, важливішою була кількість їжі, ніж її вишуканість чи смакові рецептори. Для багатьох страви були лише "паливом для організму". І це не випадково. Радянська влада дотримувалась позиції щодо того, що споживачеві варто давати не те, що він хоче, а те, що "потрібно". Саме так й з'явились установки на кшталт: "Їж що дають".

"У Радянському Союзі сильно просувалася ідея, що їжа не повинна бути про задоволення. Вона повинна бути корисною, і цього достатньо. А зосереджуватися на відчуттях у тілі й думати про різноманіття взагалі ніяк не поєднується з ідеєю контролю", — зазначає клінічний психолог Олена Широкова.

Їжа в СРСР. Фото: кадр з відео

В Радянському Союзі неможливо було придбати все, що захочеш. В магазинах був суворий продуктовий набір, за межі якого фактично неможливо було вийти. При цьому будувалися сучасні підприємства харчової промисловості, наприклад, для виробництва молочних і м'ясних продуктів, консервованої риби, м'яса, овочів і фруктів, згущеного молока.

Крізь призму того, що "потрібно" було їсти, інколи намагались прорватись страви із Заходу, наприклад, гамбургери. Однак плакати з ними зникали так само швидко, як з'являлися.

Люди купують пломбір. Фото: кадр з відео

Окремим культом у СРСР було морозиво. Досі від багатьох можна почути про "найсмачніший у світі пломбір за 5 копійок". Це була така собі можливість маленької насолоди за невеликі гроші. Апаратуру для виготовлення пломбіру Союз придбав у США. Виробництво зросло з 20 тисяч до понад 46 тисяч тонн лише за шість років.

Радянська кухня — це не лише їжа країн, які на той час були у складі СРСР. Радянський Союз часто крав рецепти чужих страв та присвоював їх собі. Наприклад, оселедець під шубою. Цей рецепт можна було знайти в кулінарних книгах Скандинавії та Північної Німеччини, тож вважати його радянським чи російським неправильно.

Люди стоять в черзі за хлібом. Фото: кадр з відео

Їжу в Радянському Союзі намагались зробити лише ресурсом, що задовольняє фізичну потребу. Однак страви означають набагато більше: це про політику, культуру та пам'ять нації. Те, як та що ми їмо, показує нашу історію та ідентичність, яку роками намагались стерти.

