Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Радянська кухня — як їжа стала інструментом контролю в СРСР

Радянська кухня — як їжа стала інструментом контролю в СРСР

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 17:50
Як їжа стала інструментом контролю в СРСР — зброя, що діяла на всіх
Працівниця закладу харчування в СРСР дає людям їжу. Фото: кадр з відео
Ключові моменти Як Радянський Союз впливав на людей через їжу

Радянська кухня — гастрономія виокремила це як ціле окреме поняття. Для більшості воно асоціюється зі смачними стравами лише на Новий рік, дефіцитом продуктів та дешевим, але смачним пломбіром. І це все не випадково, адже їжа в СРСР була сильним інструментом впливу.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Як Радянський Союз впливав на людей через їжу

Для людей, що жили в СРСР, важливішою була кількість їжі, ніж її вишуканість чи смакові рецептори. Для багатьох страви були лише "паливом для організму". І це не випадково. Радянська влада дотримувалась позиції щодо того, що споживачеві варто давати не те, що він хоче, а те, що "потрібно". Саме так й з'явились установки на кшталт: "Їж що дають".

"У Радянському Союзі сильно просувалася ідея, що їжа не повинна бути про задоволення. Вона повинна бути корисною, і цього достатньо. А зосереджуватися на відчуттях у тілі й думати про різноманіття взагалі ніяк не поєднується з ідеєю контролю", — зазначає клінічний психолог Олена Широкова.

Як в СРСР контролювали людей за допомогою їжі
Їжа в СРСР. Фото: кадр з відео

В Радянському Союзі неможливо було придбати все, що захочеш. В магазинах був суворий продуктовий набір, за межі якого фактично неможливо було вийти. При цьому будувалися сучасні підприємства харчової промисловості, наприклад, для виробництва молочних і м'ясних продуктів, консервованої риби, м'яса, овочів і фруктів, згущеного молока.

Крізь призму того, що "потрібно" було їсти, інколи намагались прорватись страви із Заходу, наприклад, гамбургери. Однак плакати з ними зникали так само швидко, як з'являлися.

Як в СРСР контролювали людей за допомогою їжі
Люди купують пломбір. Фото: кадр з відео

Окремим культом у СРСР було морозиво. Досі від багатьох можна почути про "найсмачніший у світі пломбір за 5 копійок". Це була така собі можливість маленької насолоди за невеликі гроші. Апаратуру для виготовлення пломбіру Союз придбав у США. Виробництво зросло з 20 тисяч до понад 46 тисяч тонн лише за шість років.

Радянська кухня — це не лише їжа країн, які на той час були у складі СРСР. Радянський Союз часто крав рецепти чужих страв та присвоював їх собі. Наприклад, оселедець під шубою. Цей рецепт можна було знайти в кулінарних книгах Скандинавії та Північної Німеччини, тож вважати його радянським чи російським неправильно.

Як в СРСР контролювали людей за допомогою їжі
Люди стоять в черзі за хлібом. Фото: кадр з відео

Їжу в Радянському Союзі намагались зробити лише ресурсом, що задовольняє фізичну потребу. Однак страви означають набагато більше: це про політику, культуру та пам'ять нації. Те, як та що ми їмо, показує нашу історію та ідентичність, яку роками намагались стерти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому в Радянському Союзі не мились гарячою водою після 20:00. Таку дивну заборону вигадали не випадково.

Також ми розповідали про те, які радянські установки досі заважають більшості жити щасливо. Вони зіпсували життя багатьом.

їжа СРСР психологія цікаві факти контроль
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації