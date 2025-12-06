Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология "Легенда" — почему этот психологический триллер стал фильмом года

"Легенда" — почему этот психологический триллер стал фильмом года

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 21:29
Лучший психологический триллер 2025 — чем интересен фильм "Легенда"
Главный герой фильма "Легенда". Фото: кадр из видео

Некоторые ленты способны изменить взгляды на жизнь и показать успех с совершенно другой стороны. Среди таких — фильм "Легенда". Он вышел осенью 2025 года и уже стал одним из самых популярных психологических триллеров.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Чем интересен фильм "Легенда"

История фильма разворачивается вокруг молодого амбициозного футболиста Кэмерона. Парень с детства мечтает стать успешным спортсменом и однажды получает шанс достичь своего. Парня приглашают на тренировку в отдаленный и изолированный комплекс бывшего квотербека известной команды.

Это место стало особенным для главного героя. Он чувствует энергию и силу, которой до сих пор не было. Бескрайние леса за окном и свежий воздух наполняют его жизнь совсем другими смыслами. Первые дни в комплексе действительно вдохновляют — индивидуальные занятия с наставником, советы и ощущение, что вот-вот произойдет что-то невероятное. Однако впоследствии все быстро меняется.

Кэмерон начинает замечать странные вещи. Он будто забывает свою прежнюю жизнь и предпочтения. Даже собственные мысли кажутся ему чужими. Парень не узнает своего отражения в зеркале и замечает у себя новый, совершенно другой взгляд. Осознание того, что что-то не так, душит спортсмена, однако жажда победы оказывается сильнее.

Этот фильм имеет совсем непрямолинейный сюжет. Он заставит задуматься о важном и провести немало параллелей. В ленте поднимают значимые темы и многое говорят, однако не словами, а с помощью символизма. Фильм "Легенда" — это напоминание о том, как желание успеха и славы могут затмить разум и уничтожить настоящее "я" человека.

Напомним, ранее мы писали о том, какой фильм об абьюзивных отношениях стоит посмотреть. Он показывает правду без прикрас или романтизации.

Также мы рассказывали о том, почему стоит посмотреть мини-сериал "В ее глазах". Этот психологический триллер покорил зрителей.

кино психология советы интересные факты триллеры
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации