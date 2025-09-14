Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский оценил удары Украины по России — вечернее обращение
Главная Психология Когда жизнь как сон — что такое расстройство деперсонализации

Когда жизнь как сон — что такое расстройство деперсонализации

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 18:40
Что нужно знать о расстройстве деперсонализации — это серьезнее, чем кажется
Девушка сидит на кресле. Фото: Pexels
Ключевые моменты Чем опасно расстройство деперсонализации

Расстройство деперсонализации — это ощущение потери себя, эмоций и чувств. Оно стало популярным благодаря голливудской ленте "Нечувствительный" с Мэтью Перри в главной роли. Позже это нашло свое подтверждение в науке.

Об этом пишет ELLE.

Реклама
Читайте также:

Чем опасно расстройство деперсонализации

Люди, страдающие от деперсонализации, имеют устойчивое и периодическое ощущение отчужденности от собственного тела, мыслей или психических процессов. Они будто наблюдают за своим "я" со стороны. Часто таких людей просто не понимают и неправильно расшифровывают их слова. Например, фразу "Я не чувствую ничего" можно легко приписать депрессии или причислить к симптомам недостатка при шизофрении.

Що таке розлад деперсоналізції
Девушка стоит за стеной. Фото: Pexels

Специалисты сравнивают такое состояние человека со сновидением, потому что во снах граница между реальным и нереальным также размыта. Однако, проснувшись, мы понимаем, что сон был нереальный, но в случае деперсонализации ситуации в реальности и сне не отличается. Люди характеризуют свое состояние как "призрачное".

Такое расстройство грозит серьезным психологическим истощением. Человек постоянно чувствует себя "как будто не в себе", из-за чего появляется страх, тревога, панические атаки. Кроме того, это может привести к депрессии.

Человек с таким расстройством теряет контроль над жизнью. Ему трудно сосредотачиваться, принимать решения или работать. В конце концов такая личность даже не может строить отношения. Кроме того, может ухудшаться общее состояние человека.

Напомним, ранее мы писали о том, какие признаки укажут на потребность в психологе. Этого нельзя игнорировать.

Также мы рассказывали о том, с чем психотерапия точно вам не поможет. Это не волшебная таблетка.

психология советы интересные факты психологическое состояние психика
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации