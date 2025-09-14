Что нужно знать о расстройстве деперсонализации — это серьезнее, чем кажется

Девушка сидит на кресле. Фото: Pexels

Расстройство деперсонализации — это ощущение потери себя, эмоций и чувств. Оно стало популярным благодаря голливудской ленте "Нечувствительный" с Мэтью Перри в главной роли. Позже это нашло свое подтверждение в науке.

Об этом пишет ELLE.

Чем опасно расстройство деперсонализации

Люди, страдающие от деперсонализации, имеют устойчивое и периодическое ощущение отчужденности от собственного тела, мыслей или психических процессов. Они будто наблюдают за своим "я" со стороны. Часто таких людей просто не понимают и неправильно расшифровывают их слова. Например, фразу "Я не чувствую ничего" можно легко приписать депрессии или причислить к симптомам недостатка при шизофрении.

Девушка стоит за стеной. Фото: Pexels

Специалисты сравнивают такое состояние человека со сновидением, потому что во снах граница между реальным и нереальным также размыта. Однако, проснувшись, мы понимаем, что сон был нереальный, но в случае деперсонализации ситуации в реальности и сне не отличается. Люди характеризуют свое состояние как "призрачное".

Такое расстройство грозит серьезным психологическим истощением. Человек постоянно чувствует себя "как будто не в себе", из-за чего появляется страх, тревога, панические атаки. Кроме того, это может привести к депрессии.

Человек с таким расстройством теряет контроль над жизнью. Ему трудно сосредотачиваться, принимать решения или работать. В конце концов такая личность даже не может строить отношения. Кроме того, может ухудшаться общее состояние человека.

