Що потрібно знати про розлад деперсоналізації — це серйозніше, ніж здається

Розлад деперсоналізації — це відчуття втрати себе, емоцій і почуттів. Він став популярним завдяки голлівудській стрічці "Нечутливий" із Метью Перрі в головній ролі. Пізніше це знайшло своє підтвердження в науці.

Чим небезпечний розлад деперсоналізації

Люди, які страждають від деперсоналізації, мають стійке та періодичне відчуття відчуженості від власного тіла, думок чи психічних процесів. Вони ніби спостерігають за своїм "я" збоку. Часто таких людей просто не розуміють й неправильно розшифровують їхні слова. Наприклад, фразу "Я не відчуваю нічого" можна легко приписати депресії чи зарахувати до симптомів нестачі при шизофренії.

Фахівці порівнюють такий стан людини зі сновидінням, бо у снах межа між реальним і нереальним також розмита. Однак, прокинувшись, ми розуміємо, що сон був нереальний, але у випадку деперсоналізації ситуації в реальності та сні не відрізняється. Люди характеризують свій стан як "примарний".

Такий розлад загрожує серйозним психологічним виснаженням. Людина постійно відчуває себе "неначе не в собі", через що з'являється страх, тривога, панічні атаки. Крім того, це може призвести до депресії.

Людина з таким розладом втрачає контроль над життям. Їй важко зосереджуватися, приймати рішення чи працювати. Зрештою така особистість навіть не може будувати стосунки. Крім того, може погіршуватись загальний стан людини.

