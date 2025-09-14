Відео
Коли життя здається сном — що таке розлад деперсоналізації

Коли життя здається сном — що таке розлад деперсоналізації

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 18:40
Що потрібно знати про розлад деперсоналізації — це серйозніше, ніж здається
Дівчина сидить на кріслі. Фото: Pexels
Ключові моменти Чим небезпечний розлад деперсоналізації

Розлад деперсоналізації — це відчуття втрати себе, емоцій і почуттів. Він став популярним завдяки голлівудській стрічці "Нечутливий" із Метью Перрі в головній ролі. Пізніше це знайшло своє підтвердження в науці.

Про це пише ELLE.

Чим небезпечний розлад деперсоналізації

Люди, які страждають від деперсоналізації, мають стійке та періодичне відчуття відчуженості від власного тіла, думок чи психічних процесів. Вони ніби спостерігають за своїм "я" збоку. Часто таких людей просто не розуміють й неправильно розшифровують їхні слова. Наприклад, фразу "Я не відчуваю нічого" можна легко приписати депресії чи зарахувати до симптомів нестачі при шизофренії.

Що таке розлад деперсоналізції
Дівчина стоїть за стіною. Фото: Pexels

Фахівці порівнюють такий стан людини зі сновидінням, бо у снах межа між реальним і нереальним також розмита. Однак, прокинувшись, ми розуміємо, що сон був нереальний, але у випадку деперсоналізації ситуації в реальності та сні не відрізняється. Люди характеризують свій стан як "примарний".

Такий розлад загрожує серйозним психологічним виснаженням. Людина постійно відчуває себе "неначе не в собі", через що з'являється страх, тривога, панічні атаки. Крім того, це може призвести до депресії.

Людина з таким розладом втрачає контроль над життям. Їй важко зосереджуватися, приймати рішення чи працювати. Зрештою така особистість навіть не може будувати стосунки. Крім того, може погіршуватись загальний стан людини.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
