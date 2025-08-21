Какое у вас сердце по месяцу рождения — раскройте свои скрытые грани

Красивая девушка. Фото: Pexels

Каждый человек — это личность со своими убеждениями и внутренними чувствами. Кто-то имеет доброе или злое сердце, а кто-то — несокрушимое или уязвимое. Астрологи отмечают, что больше об этом расскажет месяц рождения.

Об этом пишет Collective World.

Что о вашем сердце расскажет месяц рождения

Январь

Сердце таких людей боится боли, ведь оно не раз это переживало. Они не хотят, чтобы история повторилась, поэтому отгораживаются от людей. При этом такие личности любят заботиться о других.

Февраль

Такие люди имеют закрытое сердце. От них не дождешься проявления эмоций, ведь так они защищаются от возможной боли. Эти личности не впускают в жизнь не тех людей и придирчиво выбирают кого общения.

Март

Люди, родившиеся в марте, имеют капризное сердце. Это настоящие романтики с большими мечтами. Они имеют завышенные ожидания и ищут человека, который сможет им соответствовать.

Девушка держит сердце. Фото: Pexels

Апрель

Стойкость — главная черта сердца таких людей. Даже после причиненной боли они только становятся сильнее, учатся на ошибках и не повторяют их дважды.

Май

Такие личности имеют очень хрупкое сердце. Их легко ранить и они воспринимают каждое слово слишком близко. Такие личности долго обижаются и помнят о плохом отношении к себе.

Июнь

Непостоянство — главная черта таких людей. Они могут влюбиться в кого-то, а уже на следующий день обратить внимание на другого человека. Такие личности обычно колеблются и не знают, как сделать правильный выбор.

Девушка держит руки в форме сердца. Фото: Pexels

Июль

Искреннее сердце — главная черта таких людей. Они всегда готовы помочь другим и заботятся о людях больше, чем о себе. Рожденные в июле ставят желания других выше своих.

Август

Сердце таких людей всегда полно надежды. Даже несмотря на причиненную в прошлом боль, они снова влюбляются или начинают дружить. Такие люди всегда мыслят позитивно.

Сентябрь

Эти люди живут с открытым сердцем. Они легко влюбляются и доверяют другим. При этом, такие личности ждут соответствующего отношения и от других. Это оптимисты, которые не боятся любить громко.

Маленькое сердце на лице женщины. Фото: Pexels

Октябрь

Люди, родившиеся в октябре, имеют огромное сердце. Они постоянно в кого-то влюбляются и находят красоту в других людях. Они нормально относятся к частой смене партнеров и понимают, что некоторые отношения временные.

Ноябрь

Такие люди имеют циничную душу. Им трудно доверять другим, ведь они боятся обид. Даже если им много раз нанесли боль, такие личности все равно будут настойчиво защищаете себя от людей.

Декабрь

Эти люди имеют осторожное сердце, особенно, когда дело доходит до любви и отношений. Они не хотят, чтобы их чувства были оскорблены. Такие личности не будут навязываться.

