Яке у вас серце за місяцем народження — розкрийте свої приховані грані

Кожна людина — це особистість зі своїми переконаннями та внутрішніми почуттями. Хтось має добре чи зле серце, а хтось — незламне чи вразливе. Астрологи зазначають, що більше про це розповість місяць народження.

Про це пише Collective World.

Що про ваше серце розкаже місяць народження

Січень

Серце таких людей боїться болю, адже воно не раз це переживало. Вони не хочуть, аби історія повторилась, тож відгороджуються від людей. При цьому такі особистості люблять піклуватися про інших.

Лютий

Такі люди мають закрите серце. Від них не дочекаєшся проявлення емоцій, адже так вони захищаються від можливого болю. Ці особистості не впускають в життя не тих людей й прискіпливо обирають кого спілкування.

Березень

Люди, що народились в березні, мають примхливе серце. Це справжні романтики з великими мріями. Вони мають завищені очікування та шукають людину, яка зможе їм відповідати.

Квітень

Стійкість — головна риса серця таких людей. Навіть після спричиненого болю вони лише стають сильнішими, вчаться на помилках та не повторюють їх двічі.

Травень

Такі особистості мають дуже тендітне серце. Їх легко ранити й вони сприймають кожне слово занадто близько. Такі особистості довго ображаються та пам'ятають про погане ставлення до себе.

Червень

Непостійність — головна риса таких людей. Вони можуть закохатися в когось, а вже наступного дня звернути увагу на іншу людину. Такі особистості зазвичай вагаються та не знають, як зробити правильний вибір.

Липень

Щире серце — головна риса таких людей. Вони завжди готові допомогти іншим та піклуються про людей більше, ніж про себе. Народжені в липні ставлять бажання інших вище за свої.

Серпень

Серце таких людей завжди сповнене надії. Навіть попри заподіяний в минулому біль, вони знову закохуються чи починають дружити. Такі люди завжди мислять позитивно.

Вересень

Ці люди живуть з відкритим серцем. Вони легко закохуються та довіряють іншим. При цьому, такі особистості чекають відповідного ставлення й від інших. Це оптимісти, які не бояться кохати голосно.

Жовтень

Люди, що народились в жовтні, мають величезне серце. Вони постійно в когось закохуються та знаходять красу в інших людях. Вони нормально ставляться до частої зміни партнерів та розуміють, що деякі стосунки тимчасові.

Листопад

Такі люди мають цинічну душу. Їм важко довіряти іншим, адже вони бояться образ. Навіть якщо їм багато разів завдали болю, такі особистості все одно будуть наполегливо захищаєте себе від людей.

Грудень

Ці люди мають обережне серце, особливо, коли справа доходить до кохання та стосунків. Вони не хочуть, аби їхні почуття були ображені. Такі особистості не будуть нав'язуватись.

