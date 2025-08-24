Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Как проверить чувства мужчины — простые подсказки психологов

Как проверить чувства мужчины — простые подсказки психологов

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 17:50
Как проверить, действительно ли мужчина вас любит — обратите внимание на 3 фактора
Влюбленная пара. Фото: Pexels
Ключевые моменты Три вещи, которые делает только любящий мужчина

Иногда понять истинные чувства мужчин бывает сложно, ведь часто они бывают более закрыты, чем женщины. Лучше всего на истинное отношение партнера укажут его поступки. Психологи убеждены, что существует три вещи, которые способен сделать только тот мужчина, что имеет сильные чувства к любимой и дорожит отношениями.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама
Читайте также:

Три вещи, которые делает только любящий мужчина

Слушает свою женщину

Мужчина, который действительно любит, всегда слушает и слышит вторую половинку. Ему интересно все, что касается вас: какой маникюр вы хотите сделать или почему не сложились отношения с коллегой. Он говорит с вами не потому, что "так надо", а из-за настоящего желания быть причастным к вашей жизни. Такой партнер будет жалеть вас тогда, когда это будет нужно. Он запомнит ваш любимый кофе и не пропустит мимо ушей информацию о том, где вы хотели бы отдохнуть.

Три речі, які робить лише люблячий чоловік
Мужчина целует женщину. Фото: Pexels

Проявляет мелкие знаки внимания

Мужчина, который любит женщину по-настоящему, стремится о ней заботиться. Он всегда укроет ее ночью или приготовит ароматный чай. Такой партнер сосредотачивает все внимание на второй половинке и стремится защитить ее от проблем. Ему важно, чтобы любимая чувствовала себя комфортно и удобно. Такому партнеру не нужно постоянно напоминать о том, чего вам хотелось бы.

Всегда поддерживает стремления любимой

Эта вещь, пожалуй, является наиболее показательной. Мужчина, который действительно любит женщину, никогда не будет запрещать ей развиваться. Наоборот, он будет поддерживать все ее идеи и будет пытаться помочь. Любящий мужчина всегда заинтересован в развитии своей женщины. Он не считает ее хобби или увлечения пустой тратой времени.

Напомним, ранее мы писали о том, какие мелочи выдают равнодушие партнера. Эти вещи свидетельствуют об отсутствии чувств.

Также мы рассказывали о вредных и полезных компромиссах в отношениях. Они могут как помочь наладить все, так и навредить.

психология интересные факты любовь отношения мужская психология
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации