Лучшие психологические триллеры — эти ленты пощекочут вам нервы

Героиня фильма "Убегай". Фото: кадр из видео

Психологические триллеры — любимый жанр многих. Однако найти тот самый фильм, от которого просто невозможно оторваться, порой бывает не просто. Если вы именно в процессе поиска, обратите внимание на эти три ленты, которые захватывают интересным и запутанным сюжетом.

Новини.LIVE рассказывают о них подробнее.

Реклама

Читайте также:

Три лучших психологических триллера

"Взаперти" (2020)

Этот фильм от Netflix показывает историю матери-одиночки, которая окружила свою 17-летнюю дочь безграничной заботой. Девушка прикована к инвалидной коляске, но со временем начинает подозревать, что ее многочисленные диагнозы могут быть ложными. Но вырваться из ловушки оказывается не так уж и просто. Эта лента раскрывает темную сторону материнской любви и полностью погрузит вас в атмосферу изоляции и паранойи.

"Еретик" (2024)

Этот психологический триллер считают просто шедевром кинематографа. В центре истории — две молодые миссионерки, которые рассказывают жителям городка о религии. Однако в очередном доме их ждет настоящий маньяк, который сначала кажется обычным приветливым дедушкой. Поведение мужчины меняется со скоростью света: он то слишком дружелюбный, то становится настоящим психопатом. Зрителю вместе с героинями фильма придется разгадать ряд загадок помешанного маньяка.

"Под покровом ночи" (2016)

Этот психологический триллер рассказывает об истории Сьюзен Морроу, владелицы художественной галереи. Женщина получает от бывшего мужа рукопись романа, который называется "Ночные животные". Он рассказывает историю семьи, которая становится жертвой насильственного преступления во время путешествия. Во время прочтения романа Сьюзен начинает видеть прежние отношения по-новому, вплетая события из романа в собственные воспоминания.

Эти триллеры точно пощекочут вам нервы. Они наполнены загадками и неожиданными поворотами сюжетов, которые точно вас удивят.

Напомним, ранее мы писали о психологическом триллере "Женщина в окне", который действительно стоит посмотреть.

Также мы рассказывали о том, почему триллер "Клипни дважды" напугал многих.