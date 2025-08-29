Как стать профессиональным психологом — вот где лучше всего выучиться

Психолог говорит с девушкой. Фото: Pexels

Профессия психолога становится все более популярной. Стать профессиональным специалистом можно несколькими способами. Изучать эту сферу предлагают как учебные заведения, так и различные курсы. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Где лучше всего учиться на психолога

Обучение в университете

Диплом психолога можно получить в университете. Чтобы получить базовую квалификацию (бакалавриат), придется отучиться четыре года. Обучение на магистратуре — это еще 1,5-2 года. Плюсы такого образования очевидны: детальное изучение совершенно разных тем и возможность определить, что вам ближе и интереснее, и сфокусироваться на таком направлении. Для работы по специальности диплом о высшем образовании будет обязательным. Однако стоит тщательно выбирать учебное заведение, чтобы оно действительно могло предоставить качественный уровень знаний.

Студентка в университете. Фото: Pexels

Колледж

Хотя и в большей степени обучение по психологии — это прерогатива ВУЗов, получить образование по такой специальности можно и в колледже. Это имеет свои преимущества, например экономия времени, ведь поступить можно уже после окончания девятого класса. Кроме того, диплом из колледжа даст возможность присоединиться сразу к третьему или четвертому курсу университета. Однако в Украине пока немного колледжей, где можно получить диплом психолога, поэтому придется постараться, чтобы найти достойное заведение.

Курсы

Выучиться на психолога можно и на разных курсах. В Украине есть много частных институтов и школ психологии и психотерапии. Кроме того, специалисты, которые уже долго работают в этой сфере, также часто стремятся поделиться знаниями с другими. У них можно приобрести обучение онлайн или офлайн. Такой процесс получения знаний продлится однозначно меньше, чем в колледже или университете. Однако и уровень образования будет другим — не обязательно хуже, но ограниченным.

Девушка учится онлайн. Фото: Pexels

Если вы хотите не просто выучиться на психолога, а стать профессионалом своего дела, лучше получить академическую базу, например окончить университет. А параллельно или после обучения проходите различные курсы по психотерапии. Ищите то направление, которое вам ближе всего, и много практикуйтесь.

Напомним, ранее мы писали о том, с чем точно не поможет психотерапия. Существует много мифов на этот счет.

Также мы рассказывали о том, как найти своего психолога. Эти советы помогут понять, что вам нужно.