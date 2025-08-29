Відео
Де вивчитись на психолога — плюси та мінуси усіх варіантів

Де вивчитись на психолога — плюси та мінуси усіх варіантів

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 17:50
Як стати професійним психологом — ось де найкраще вивчитись
Психолог говорить з дівчиною.
Де найкраще вчитись на психолога

Професія психолога стає все більш популярною. Стати фаховим спеціалістом можна кількома способами. Вивчати цю сферу пропонують як навчальні заклади, так і різні курси. Кожен варіант має свої плюси та мінуси.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Де найкраще вчитись на психолога

Навчання в університеті

Диплом психолога можна здобути в університеті. Аби отримати базову кваліфікацію (бакалаврат), доведеться відучитись чотири роки. Навчання на магістратурі — це ще 1,5-2 роки. Плюси такої освіти очевидні: детальне вивчення абсолютно різних тем та можливість визначити, що вам ближче та цікавіше, й сфокусуватись на такому напрямку. Для роботи за фахом диплом про вищу освіту буде обов'язковим. Однак варто ретельно обирати навчальний заклад, аби він дійсно міг надати якісний рівень знань.

Де найкраще вчитись на психолога
Студентка в університеті.

Коледж

Хоча й більшою мірою навчання з психології — це прерогатива ВНЗ, здобути освіту за таким фахом можна й в коледжі. Це має свої переваги, наприклад економія часу, адже вступити можна вже після закінчення дев'ятого класу. Крім того, диплом з коледжу дасть можливість приєднатись одразу до третього чи четвертого курсу університету. Однак в Україні наразі є небагато коледжів, де можна здобути диплом психолога, тому доведеться постаратись, аби знайти гідний заклад.

Курси

Вивчитись на психолога можна й на різних курсах. В Україні є багато приватних інститутів і шкіл психології та психотерапії. Крім того, фахівці, які вже довго працюють у цій сфері, також часто прагнуть поділитись знаннями з іншими. В них можна придбати навчання онлайн чи офлайн. Такий процес здобуття знань триватиме однозначно менше, ніж в коледжі чи університеті. Однак і рівень освіти буде іншим — не обов'язково гіршим, але обмеженим.

Де найкраще вчитись на психолога
Дівчина навчається онлайн.

Якщо ви прагнете не просто вивчитись на психолога, а страти професіоналом своєї справи, краще отримати академічну базу, наприклад закінчити університет. А паралельно чи після навчання проходьте різні курси з психотерапії. Шукайте той напрямок, який вам найближчий, та багато практикуйтесь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з чим точно не допоможе психотерапія. Існує багато міфів щодо цього.

Також ми розповідали про те, як знайти свого психолога. Ці поради допоможуть зрозуміти, що вам потрібно.

освіта психологія навчання професії поради
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
