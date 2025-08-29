Як стати професійним психологом — ось де найкраще вивчитись

Психолог говорить з дівчиною. Фото: Pexels

Професія психолога стає все більш популярною. Стати фаховим спеціалістом можна кількома способами. Вивчати цю сферу пропонують як навчальні заклади, так і різні курси. Кожен варіант має свої плюси та мінуси.

Де найкраще вчитись на психолога

Навчання в університеті

Диплом психолога можна здобути в університеті. Аби отримати базову кваліфікацію (бакалаврат), доведеться відучитись чотири роки. Навчання на магістратурі — це ще 1,5-2 роки. Плюси такої освіти очевидні: детальне вивчення абсолютно різних тем та можливість визначити, що вам ближче та цікавіше, й сфокусуватись на такому напрямку. Для роботи за фахом диплом про вищу освіту буде обов'язковим. Однак варто ретельно обирати навчальний заклад, аби він дійсно міг надати якісний рівень знань.

Студентка в університеті. Фото: Pexels

Коледж

Хоча й більшою мірою навчання з психології — це прерогатива ВНЗ, здобути освіту за таким фахом можна й в коледжі. Це має свої переваги, наприклад економія часу, адже вступити можна вже після закінчення дев'ятого класу. Крім того, диплом з коледжу дасть можливість приєднатись одразу до третього чи четвертого курсу університету. Однак в Україні наразі є небагато коледжів, де можна здобути диплом психолога, тому доведеться постаратись, аби знайти гідний заклад.

Курси

Вивчитись на психолога можна й на різних курсах. В Україні є багато приватних інститутів і шкіл психології та психотерапії. Крім того, фахівці, які вже довго працюють у цій сфері, також часто прагнуть поділитись знаннями з іншими. В них можна придбати навчання онлайн чи офлайн. Такий процес здобуття знань триватиме однозначно менше, ніж в коледжі чи університеті. Однак і рівень освіти буде іншим — не обов'язково гіршим, але обмеженим.

Дівчина навчається онлайн. Фото: Pexels

Якщо ви прагнете не просто вивчитись на психолога, а страти професіоналом своєї справи, краще отримати академічну базу, наприклад закінчити університет. А паралельно чи після навчання проходьте різні курси з психотерапії. Шукайте той напрямок, який вам найближчий, та багато практикуйтесь.

