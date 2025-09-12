Видео
Главная Психология Почему китайцы не помогают незнакомцам — неожиданная причина

Почему китайцы не помогают незнакомцам — неожиданная причина

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 17:50
Почему китайцы отказываются помогать незнакомцам — причина вас точно удивит
Мужчина и девушка гуляют на улице. Фото: Freepik
Ключевые моменты Почему китайцы не хотят помогать незнакомцам

Китайцы имеют одну неожиданную привычку, которая удивляет иностранцев — они не помогают незнакомым людям, особенно на улице. Некоторым может показаться, что все дело в невоспитанности, однако настоящая причина заключается в совершенно другом.

Об этом пишет Ukr.Media.

Почему китайцы не хотят помогать незнакомцам

Китайцы могут пройти мимо аварии на дороге или даже отказаться помогать пожилому человеку, упавшему на улице. Все дело не в равнодушии, а в страхе. Жители Поднебесной боятся быть обвиненными в проблемах того, кому они помогли. Об этом заявили более 80% опрошенных.

Китай — очень бюрократическая страна. Так, пострадавший имеет право через суд требовать от человека, который ему помог, денежную компенсацию. Это некое возмещение за причиненные хлопоты. Эта практика в Китае является довольно распространенным явлением, а те, кто решает прийти на помощь ближнему, вместо благодарности получают проблемы.

Чому китайці не допомагають незнайомцям
Женщины гуляют на улице. Фото: Freepik

Один из таких случаев произошел в городе Дачжоу провинции Сычуань. Местная жительница упала на улице и сломала ногу. Трое школьников решили ей помочь, однако пожилая женщина вместо благодарности обвинила ребят в том, что это они ее толкнули. В конце концов пострадавшая потребовала компенсацию в более чем 3 тысячи долларов. Истину установили и невиновным ребятам не пришлось ничего платить, но такие хеппи-энды становятся далеко не всегда.

Кроме того, в Китае все медицинские услуги оплачивает тот, кто вызывает "скорую" или привозит человека в медицинское учреждение. То есть, если вы вызовете врачей для незнакомца, то придется оплатить их услуги, а, как известно, медицина в Китае далеко не дешевая. Именно эти причины и подталкивают китайцев к тому, что мимо чужих проблем лучше пройти, чтобы не иметь хлопот и себе.

Китай психология иностранцы привычки интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
