Почему китайцы отказываются помогать незнакомцам — причина вас точно удивит

Почему китайцы не помогают незнакомцам — неожиданная причина
Китайцы имеют одну неожиданную привычку, которая удивляет иностранцев — они не помогают незнакомым людям, особенно на улице. Некоторым может показаться, что все дело в невоспитанности, однако настоящая причина заключается в совершенно другом.
Об этом пишет Ukr.Media.
Почему китайцы не хотят помогать незнакомцам
Китайцы могут пройти мимо аварии на дороге или даже отказаться помогать пожилому человеку, упавшему на улице. Все дело не в равнодушии, а в страхе. Жители Поднебесной боятся быть обвиненными в проблемах того, кому они помогли. Об этом заявили более 80% опрошенных.
Китай — очень бюрократическая страна. Так, пострадавший имеет право через суд требовать от человека, который ему помог, денежную компенсацию. Это некое возмещение за причиненные хлопоты. Эта практика в Китае является довольно распространенным явлением, а те, кто решает прийти на помощь ближнему, вместо благодарности получают проблемы.
Один из таких случаев произошел в городе Дачжоу провинции Сычуань. Местная жительница упала на улице и сломала ногу. Трое школьников решили ей помочь, однако пожилая женщина вместо благодарности обвинила ребят в том, что это они ее толкнули. В конце концов пострадавшая потребовала компенсацию в более чем 3 тысячи долларов. Истину установили и невиновным ребятам не пришлось ничего платить, но такие хеппи-энды становятся далеко не всегда.
Кроме того, в Китае все медицинские услуги оплачивает тот, кто вызывает "скорую" или привозит человека в медицинское учреждение. То есть, если вы вызовете врачей для незнакомца, то придется оплатить их услуги, а, как известно, медицина в Китае далеко не дешевая. Именно эти причины и подталкивают китайцев к тому, что мимо чужих проблем лучше пройти, чтобы не иметь хлопот и себе.
Напомним, ранее мы писали о том, каким людям на самом деле можно доверять. Это касается женщин с некоторыми именами.
Также мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака являются наиболее милыми и чувственными. Они покоряют всех добрым сердцем.
Читайте Новини.LIVE!