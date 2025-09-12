Чому китайці відмовляються допомагати незнайомцям — причина вас точно здивує

Чоловік та дівчина гуляють на вулиці. Фото: Freepik

Китайці мають одну несподівану звичку, яка дивує іноземців — вони не допомагають незнайомим людям, особливо на вулиці. Декому може здаватись, що вся справа у невихованості, однак справжня причина полягає в зовсім іншому.

Про це пише Ukr.Media.

Чому китайці не хочуть помагати незнайомцям

Китайці можуть пройти повз аварію на дорозі або ж навіть відмовитись допомагати літній людині, що впала на вулиці. Вся справа не у байдужості, а страху. Жителі Піднебесної бояться бути звинуваченими у проблемах того, кому вони допомогли. Про це заявили понад 80% опитуваних.

Китай — дуже бюрократична країна. Так, потерпілий має право через суд вимагати від людини, яка йому допомогла, грошову компенсацію. Це таке собі відшкодування за завданий клопіт. Ця практика в Китаї є досить поширеним явищем, а ті, хто вирішує прийти на допомогу ближньому, замість подяки отримують проблеми.

Жінки гуляють на вулиці. Фото: Freepik

Один з таких випадків стався в місті Дачжоу провінції Сичуань. Місцева жителька впала на вулиці й зламала ногу. Троє школярів вирішили їй допомогти, однак літня жінка замість подяки звинуватила хлопців в тому, що це вони її штовхнули. Зрештою постраждала вимагала компенсацію у понад 3 тисячі доларів. Істину встановили й невинним хлопцям не довелося нічого сплачувати, але такі хепі-енди стають далеко не завжди.

Крім того, в Китаї усі медичні послуги оплачує той, хто викликає "швидку" чи привозить людину в медичний заклад. Тобто, якщо ви викличете лікарів для незнайомця, то доведеться оплатити їхні послуги, а, як відомо, медицина в Китаї далеко не дешева. Саме ці причини й підштовхують китайців до того, що повз чужі проблеми краще пройти, аби не мати клопоту й собі.

