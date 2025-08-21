Почему мужчинам часто нравятся стройные женщины - ответ психологов

Парень и девушка. Фото: Pexels

Многим мужчинам нравятся стройные женщины. Некоторые думают, что все дело в красоте, но это далеко не так. Психологи объяснили, почему же на самом деле худые партнерши некоторых привлекают больше, чем девушки с пышными формами.

Как отмечают психологи, предпочтение худым девушкам чаще отдают молодые или незрелые парни. Чем взрослее становится мужчина, тем больше ему нравятся дамы с округлыми и пышными формами. Это объясняется тем, что фигура plus size на подсознательном уровне указывает мужчине на то, что такая женщина будет хорошей матерью и продолжит род. А вот девушек с худеньким телосложением парни не часто рассматривают как будущую маму. Именно поэтому тех, кто не готов к отцовству, привлекают стройные женщины.

Еще одна причина, почему некоторым мужчинам могут нравиться худые дамы — это дает им возможность чувствовать себя защитниками. На фоне миниатюрной девушки такой партнер будет выглядеть мужественным героем. Некоторых мужчин привлекает тезис о том, что такую женщину они смогут носить на руках и оберегать. Маленькие и хрупкие партнерши всегда вызывают желание обнять их и приласкать.

Кроме того, мужчины находят в стройных женщинах музу. Такие дамы вдохновляют своей грациозностью, нежностью и легкостью. Партнеры хотят это видеть в своей женщине. Психологи добавляют, что часто такое телосложение напоминает принцесс или сказочных фей, поэтому завораживает парней.

Однако на самом деле далеко не все мужчины предпочитают стройных женщин. На самом деле вкусы у всех разные. К тому же все зависит от харизмы девушки, потому что грациозной может быть как партнерша, которая весит 50 килограммов, так и 80. И неуклюжей может быть как девушка с пышными формами, так и миниатюрная дама. Иногда женщины с фигурой plus size ухаживают за собой в разы лучше, чем те, кто имеет тоненькую талию и наоборот. Поэтому главное, чувствовать себя комфортно в своем теле, чтобы излучать уверенность, любовь к себе, изысканность и женственность.

