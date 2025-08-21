Чому чоловікам часто подобаються стрункі жінки — відповідь психологів

Хлопець та дівчина. Фото: Pexels

Багатьом чоловікам подобаються стрункі жінки. Дехто думає, що вся справа в красі, але це далеко не так. Психологи пояснили, чому ж насправді худі партнерки декого приваблюють більше, аніж дівчата з пишними формами.

Чому деяким чоловікам подобаються худі жінки

Як зазначають психологи, перевагу худим дівчатам частіше віддають молоді або ж незрілі хлопці. Чим дорослішим стає чоловік, тим більше йому подобаються дами з округлими та пишними формами. Це пояснюється тим, що фігура plus size на підсвідомому рівні вказує чоловікові на те, що така жінка буде хорошою матір'ю й продовжить рід. А от дівчат з худенькою статурою хлопці не часто розглядають як майбутню маму. Саме тому тих, хто не готовий до батьківства, приваблюють стрункі жінки.

Ще одна причина, чому деяким чоловікам можуть подобатись худі дами, — це дає їм змогу почуватись захисниками. На фоні мініатюрної дівчини такий партнер буде мати вигляд мужнього героя. Деяких чоловіків приваблює теза про те, що таку жінку вони зможуть носити на руках та оберігати. Маленькі й тендітні партнерки завжди викликають бажання обійняти їх та приголубити.

Струнка дівчина та хлопець. Фото: Pexels

Крім того, чоловіки знаходять в струнких жінках музу. Такі дами надихають своєю граційністю, ніжністю та легкістю. Партнери хочуть це бачити у своїй жінці. Психологи додають, що часто така статура нагадує принцес чи казкових фей, тож заворожує хлопців.

Однак насправді далеко не всі чоловіки віддають перевагу струнким жінкам. Насправді смаки у всіх різні. До того ж все залежить від харизми дівчини, бо граційною може бути як партнерка, що важить 50 кілограмів, так й 80. Та й незграбною може бути як дівчина з пишними формами, так й мініатюрна дама. Інколи жінки з фігурою plus size доглядають за собою в рази краще, ніж ті, хто має тоненьку талію та навпаки. Тож головне, почуватися комфортно у своєму тілі, аби випромінювати впевненість, любов до себе, вишуканість та жіночність.

