Вредно ли намеренно косить глаза — что говорят врачи

Врач проверяет зрение у ребенка. Иллюстративное фото: Freepik

Врач-офтальмолог из Торонто Минал Агарвал объяснила, действительно ли намеренное кошение глаз может привести к постоянному косоглазию. Она уверяет, что такая детская забава не вредит, а настоящее косоглазие у детей или взрослых может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Об этом врач-офтальмолог из Торонто, доктор Минал Агарвал рассказала для Popular Science.

Ребенок в очках. Иллюстративное фото: Freepik

Может ли намеренное "кошение" глазами навредить

Многие в детстве слышали предостережение от родителей или бабушек: "Не коси глаза, потому что так и останешься!". Но имеет ли такое предупреждение научное обоснование? Об этом в комментарии для Popular Science рассказала офтальмолог из Торонто, доктор Минал Агарвал.

Специалист объясняет, что двигать глазами в разные стороны нам позволяют шесть мышц.

По ее словам, когда мы намеренно скрещиваем глаза, основная нагрузка приходится на медиальную прямую мышцу — она есть в каждом глазу и расположена возле носа.

В обычных условиях эти мышцы работают во время нормального зрения, помогая глазам поворачиваться внутрь при взгляде в сторону. Но когда человек специально "косит", обе медиальные мышцы просто одновременно сокращаются, приближая глаза друг к другу.

Врач отмечает, что такое одновременное напряжение внутренних мышц не способно вызвать устойчивое косоглазие.

"Ничего плохого с вами не случится", — заверила она.

Ребенку проверяют глаза и зрение. Иллюстративное фото: Freepik

Когда косоглазие может быть симптомом болезни

Намеренное сведение глаз не имеет ничего общего с непроизвольным косоглазием. Если глаза начинают "косить" сами по себе, это уже требует оценки специалиста.

По словам Агарвал, если у ребенка косоглазие заметно постоянно или не проходит в течение первых месяцев жизни, это может быть признаком серьезного нарушения, и родителям стоит обратиться к врачу. В некоторых случаях младенцам может потребоваться хирургическое лечение, ведь ранняя коррекция является ключевой для правильного формирования зрения.

Среди частых причин косоглазия у детей врач называет неисправленную дальнозоркость. Из-за чрезмерной работы глазных мышц один или оба глаза могут непроизвольно поворачиваться внутрь, и в этом случае помогают очки.

У взрослых внезапное возникновение косоглазия может сигнализировать об инсульте — он иногда служит причиной непроизвольного заворачивания глаз. После стабилизации состояния и реабилитации положение глаза обычно восстанавливается.

Также в любом возрасте косоглазие способны вызвать патологии мозга, опухоли, поражения или воспалительные процессы в области нервов, отвечающих за движения глаз.

