Чи шкідливо навмисно косити очі — що кажуть лікарі

Лікарка перевіряє зір у дитини. Ілюстративне фото: Freepik

Лікарка-офтальмологиня з Торонто Мінал Агарвал пояснила, чи справді навмисне косіння очей може призвести до постійної косоокості. Вона запевняє, що така дитяча забава не шкодить, а справжня косоокість у дітей чи дорослих може свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це лікарка-офтальмологиня із Торонто, докторка Мінал Агарвал розповіла для Popular Science.

Реклама

Читайте також:

Дитина в окулярах. Ілюстративне фото: Freepik

Чи може навмисне "косіння" очима нашкодити

Багато хто в дитинстві чув застереження від батьків чи бабусь: "Не коси очі, бо так і залишишся!". Але чи має таке попередження наукове підґрунтя? Про це в коментарі для Popular Science розповіла офтальмологиня з Торонто, докторка Мінал Агарвал.

Фахівчиня пояснює, що рухати очима в різні боки нам дозволяють шість м’язів.

За її словами, коли ми навмисно схрещуємо очі, основне навантаження припадає на медіальний прямий м'яз — він є в кожному оці та розташований біля носа.

У звичайних умовах ці м’язи працюють під час нормального зору, допомагаючи очам повертатися всередину під час погляду вбік. Але коли людина спеціально "косить", обидва медіальні м’язи просто одночасно скорочуються, наближаючи очі одне до одного.

Лікарка наголошує, що таке одночасне напруження внутрішніх м’язів не здатне спричинити стійку косоокість.

"Нічого поганого з вами не трапиться", — запевнила вона.

Дитині перевіряють очі та зір. Ілюстративне фото: Freepik

Коли косоокість може бути симптомом хвороби

Навмисне зведення очей не має нічого спільного з мимовільною косоокістю. Якщо очі починають "косити" самі собою, це вже потребує оцінки фахівця.

За словами Агарвал, якщо у дитини косоокість помітна постійно або не минає протягом перших місяців життя, це може бути ознакою серйозного порушення, і батькам варто звернутися до лікаря. У деяких випадках немовлятам може знадобитися хірургічне лікування, адже рання корекція є ключовою для правильного формування зору.

Серед частих причин косоокості у дітей лікарка називає невиправлену далекозорість. Через надмірну роботу очних м’язів одне або обидва ока можуть мимоволі повертатися всередину, і в цьому випадку допомагають окуляри.

У дорослих раптове виникнення косоокості може сигналізувати про інсульт — він інколи спричиняє мимовільне завертання очей. Після стабілізації стану та реабілітації положення ока зазвичай відновлюється.

Також у будь-якому віці косоокість здатні викликати патології мозку, пухлини, ураження або запальні процеси в ділянці нервів, що відповідають за рухи очей.

Раніше лікарка розповідала, як постійні відключення світла впливають на стан очей та зір українців.

Також ми пояснювали, як цукровий діабет впливає на зір.