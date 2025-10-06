Видео
Известные лауреаты Нобелевской премии в области медицины

Известные лауреаты Нобелевской премии в области медицины

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 18:58
Нобелевская премия-2025 — лауреаты в области физиологии и медицины
Нобелевская премия. Фото: nobelprize.org

В Швеции началось вручение ежегодной Нобелевской премии-2025. В области физиологии и медицины ее получат трое ученых "за открытия относительно периферической иммунной толерантности".

Об этом сообщили на сайте Нобелевского комитета 6 октября.

Реклама
Читайте также:

Вручение Нобелевской премии в области медицины

Известно, что в этом году Нобелевскую премию в области медицины получат ученые Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакакучи. Их наградят за революционные открытия в области периферической иммунной толерантности, которая предотвращает вред, который иммунная система может нанести организму.

"Их открытия имели решающее значение для нашего понимания того, как функционирует иммунная система и почему не все мы болеем серьезными аутоиммунными заболеваниями", — сказал председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.

Отмечается, что Шимон Сакагучи сделал первое ключевое открытие в 1995 году. Тогда он открыл ранее неизвестный класс иммунных клеток, которые защищают организм от аутоиммунных заболеваний.

Уже в 2001 году другое важное открытие сделали Мэри Бранов и Фред Рамсделл. Они обнаружили, что у мышей есть мутация в гене, который они назвали Foxp3. Кроме того, ученые показали, что мутации в человеческом эквиваленте этого гена вызывают серьезное аутоиммунное заболевание, IPEX. Через два года после этого Шимон Сакагучи смог связать эти открытия.

Исследования и такие важные открытия ученых стимулировали развитие медицинских методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний.

Напомним, ранее историк-украинист Снайдер получил премию Стуса. Самый популярный исторический блогер Виталий Дрибница больше всего рекомендует прочитать книгу автора "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным".

Кроме того, 15 сентября в Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения премии "Эмми". Сериал "Студия" и британский мини-сериал "Юношество" собрали больше всего наград.

