Головна Медцентр Відомі лауреати Нобелівської премії у галузі медицини — перелік

Відомі лауреати Нобелівської премії у галузі медицини — перелік

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 18:58
Нобелівська премія-2025 — лауреати у галузі фізіології та медицини
Нобелівська премія. Фото: nobelprize.org

У Швеції розпочалося вручення щорічної Нобелівської премії-2025. У галузі фізіології та медицини її отримають троє вчених "за відкриття щодо периферичної імунної толерантності".

Про це повідомили на сайті Нобелівського комітету 6 жовтня.  

Читайте також:

Вручення Нобелівської премії у галузі медицини

Відомо, що цьогоріч Нобелівську премію у галузі медицини отримають науковці Мері Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакакучі. Їх нагородять за революційні відкриття в галузі периферичної імунної толерантності, яка запобігає шкоді, яку імунна система може завдати організму.

"Їхні відкриття мали вирішальне значення для нашого розуміння того, як функціонує імунна система і чому не всі ми хворіємо на серйозні аутоімунні захворювання", — сказав голова Нобелівського комітету Олле Кемпе.

Зазначається, що Шимон Сакагучі зробив перше ключове відкриття у 1995 році. Тоді він відкрив раніше невідомий клас імунних клітин, які захищають організм від аутоімунних захворювань.

Вже 2001 року інше важливе відкриття зробили Мері Бранов і Фред Рамсделл. Вони виявили, що у мишей є мутація в гені, який вони назвали Foxp3. Крім того, науковці показали, що мутації в людському еквіваленті цього гена викликають серйозне аутоімунне захворювання, IPEX. Через два роки після цього Шимон Сакагучі зміг пов'язати ці відкриття.

Дослідження і такі важливі відкриття вчених стимулювали розвиток медичних методів лікування раку та аутоімунних захворювань.

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
