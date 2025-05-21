Минобороны начинает подготовку специалистов служб сопровождения в медучреждениях

Военный и врач. Иллюстративное фото: Freepik

Министерство обороны Украины начинает специализированную программу подготовки военнослужащих служб сопровождения в медицинских учреждениях. Следовательно, после обучения по поддержке и помощи новые специалисты будут работать в медучреждениях системы оборонного ведомства.

Об этом сообщил начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Александр Кутков, информирует пресс-служба Минобороны.

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Отмечается, что военнослужащих будут обучать усиленной психологической поддержке и особенностям социальной помощи раненым. Сейчас идет набор будущих специалистов на первый курс по обновленной программе обучения.

"Военнослужащие, получившие ранения, травму, контузию или заболели во время выполнения боевых задач, нуждаются в особой поддержке и помощи. Это связано с временными физическими ограничениями и психологическим истощением", — отметил Кутков.

Поэтому, по его словам, в медучреждениях будут работать те военные, которые успешно пройдут курсы с фокусом на особенностях общения с ранеными военнослужащими и оказании им социальной поддержки во время лечения.

Скриншот сообщения Минобороны/Facebook

Известно, что на первом этапе работники служб сопровождения будут работать в медицинских учреждениях в 24 городах Украины.

К обучению и дальнейшей работе работниками служб сопровождения приглашаются действующие военнослужащие, ветераны войны, в том числе с инвалидностью.

Как объясняют в Минобороны, их задача — предоставлять военным и членам их семей сопроводительную помощь и консультации по правовым, социально-бытовым и медицинским вопросам. Работники служб сопровождения поддерживают постоянную связь между военными, их семьями, медучреждениями, социальными службами, общественными организациями и органами власти.

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