Видео

В Украине продают шоколад с жуками — эксперт объяснил риски

В Украине продают шоколад с жуками — эксперт объяснил риски

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 19:29
обновлено: 20:29
"Жуколад" с личинками уже в магазинах — безопасно ли это есть
"Жуколад". Фото: OBOZ.UA

В Украине стартовали продажи необычного десерта — шоколадных батончиков с настоящими личинками жуков вида Zophobas morio. Производители уверяют, что "Жуколад" — это безопасная альтернатива белковым перекусам, а эксперты объясняют, действительно ли такой продукт безвреден для человека.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал диетолог, врач спортивной медицины, основатель Диет-Центра здорового питания Александр Кущ.

Читайте также:

"Жуколад": экзотический тренд или безопасный эксперимент

В Украине начали реализовывать шоколадки с личинками жуков. Эти плитки содержат обычный шоколад и настоящих хрустящих личинок, выращенных в контролируемых условиях. Продукт позиционируют как экологический и высокобелковый десерт.

"Это безопасно, если это разводится на фермах, если это производится в экологически чистых условиях", — пояснил Александр Кущ.

Специалист уточнил, что при употреблении белок из насекомых теряет свою специфичность, поэтому организм не отличает его от белка из мяса или молочных продуктов. Однако главной преградой для большинства украинцев остается психологический барьер, ведь культура употребления насекомых в нашей стране еще не сформирована. Кущ добавил, что при нынешнем изобилии традиционных источников белка воспринимать такие продукты скорее как гастрономическую экзотику, а не необходимость.

Напомним, что эксперты по кулинарии поделились советами, каких блюд лучше избегать во время празднования Нового года 2026.

Ранее мы также информировали, что президент США Дональд Трамп во время визита в Южную Корею стал почетным гостем торжественного обеда, меню которого составили с учетом его вкусов и любви к роскоши.

