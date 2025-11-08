"Жуколад" с личинками уже в магазинах — безопасно ли это есть

"Жуколад". Фото: OBOZ.UA

В Украине стартовали продажи необычного десерта — шоколадных батончиков с настоящими личинками жуков вида Zophobas morio. Производители уверяют, что "Жуколад" — это безопасная альтернатива белковым перекусам, а эксперты объясняют, действительно ли такой продукт безвреден для человека.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал диетолог, врач спортивной медицины, основатель Диет-Центра здорового питания Александр Кущ.

"Жуколад": экзотический тренд или безопасный эксперимент

В Украине начали реализовывать шоколадки с личинками жуков. Эти плитки содержат обычный шоколад и настоящих хрустящих личинок, выращенных в контролируемых условиях. Продукт позиционируют как экологический и высокобелковый десерт.

"Это безопасно, если это разводится на фермах, если это производится в экологически чистых условиях", — пояснил Александр Кущ.

Специалист уточнил, что при употреблении белок из насекомых теряет свою специфичность, поэтому организм не отличает его от белка из мяса или молочных продуктов. Однако главной преградой для большинства украинцев остается психологический барьер, ведь культура употребления насекомых в нашей стране еще не сформирована. Кущ добавил, что при нынешнем изобилии традиционных источников белка воспринимать такие продукты скорее как гастрономическую экзотику, а не необходимость.

