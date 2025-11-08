"Жуколад" із личинками вже у магазинах — чи безпечно це їсти

"Жуколад". Фото: OBOZ.UA

В Україні стартували продажі незвичного десерту — шоколадних батончиків із справжніми личинками жуків виду Zophobas morio. Виробники запевняють, що "Жуколад" — це безпечна альтернатива білковим перекусам, а експерти пояснюють, чи дійсно такий продукт нешкідливий для людини.

Про це в етері КИЇВ24 розповів дієтолог, лікар спортивної медицини, засновник Дієт-Центру здорового харчування Олександр Кущ.

"Жуколад": екзотичний тренд чи безпечний експеримент

В Україні почали реалізовувати шоколадки з личинками жуків. Ці плитки містять звичайний шоколад і справжніх хрустких личинок, вирощених у контрольованих умовах. Продукт позиціонують як екологічний та високобілковий десерт.

"Це безпечно, якщо це розводиться на фермах, якщо це виробляється в екологічно чистих умовах", — пояснив Олександр Кущ.

Фахівець уточнив, що під час споживання білок із комах втрачає свою специфічність, тому організм не відрізняє його від білку з м’яса чи молочних продуктів. Проте головною перепоною для більшості українців залишається психологічний бар’єр, адже культура вживання комах в нашій країні ще не сформована. Кущ додав, що при нинішньому достатку традиційних джерел білка сприймати такі продукти радше як гастрономічну екзотику, а не необхідність.

