Головна Медцентр В Україні продають шоколад із жуками — експерт пояснив ризики

В Україні продають шоколад із жуками — експерт пояснив ризики

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 19:29
Оновлено: 19:32
"Жуколад" із личинками вже у магазинах — чи безпечно це їсти
"Жуколад". Фото: OBOZ.UA

В Україні стартували продажі незвичного десерту — шоколадних батончиків із справжніми личинками жуків виду Zophobas morio. Виробники запевняють, що "Жуколад" — це безпечна альтернатива білковим перекусам, а експерти пояснюють, чи дійсно такий продукт нешкідливий для людини.

Про це в етері КИЇВ24 розповів дієтолог, лікар спортивної медицини, засновник Дієт-Центру здорового харчування Олександр Кущ.

Читайте також:

"Жуколад": екзотичний тренд чи безпечний експеримент

В Україні почали реалізовувати шоколадки з личинками жуків. Ці плитки містять звичайний шоколад і справжніх хрустких личинок, вирощених у контрольованих умовах. Продукт позиціонують як екологічний та високобілковий десерт.

"Це безпечно, якщо це розводиться на фермах, якщо це виробляється в екологічно чистих умовах", — пояснив Олександр Кущ.

Фахівець уточнив, що під час споживання білок із комах втрачає свою специфічність, тому організм не відрізняє його від білку з м’яса чи молочних продуктів. Проте головною перепоною для більшості українців залишається психологічний бар’єр, адже культура вживання комах в нашій країні ще не сформована. Кущ додав, що при нинішньому достатку традиційних джерел білка сприймати такі продукти радше як гастрономічну екзотику, а не необхідність.

Нагадаємо, що експерти з кулінарії поділилися порадами, яких страв краще уникати під час святкування Нового року 2026.

Раніше ми також інформували, що президент США Дональд Трамп під час візиту до Південної Кореї став почесним гостем урочистого обіду, меню якого склали з урахуванням його смаків і любові до розкоші.

харчування їжа дієтологи десерт шоколад жуки
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
