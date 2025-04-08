Ветераны в Запорожье могут бесплатно протезировать зубы

Лечение военнослужащего в стоматологии. Фото: Волинь.инфа

В Запорожье две городские стоматологические поликлиники №1 и №5 подписали соглашения на получение государственного пакета медицинских услуг. Это позволит предоставлять бесплатное стоматологическое лечение и зубопротезирование для военнослужащих и ветеранов.

Об этом сообщила секретарь городского совета Регина Харченко, передает Запорожский городской совет.

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Благодаря участию в пилотном проекте Министерства здравоохранения эти учреждения теперь могут обслуживать защитников в рамках гарантий, которые покрывает государство. Речь идет как о лечении зубов, так и об установке протезов - все эти услуги предоставляются бесплатно.

Как уточнили в Минздраве, с 2024 года в Украине действует пилотный проект, который предусматривает бесплатное зуболечение и протезирование для определенных категорий граждан: участников боевых действий, ветеранов, лиц с инвалидностью вследствие войны и военнослужащих. Услуги предоставляют только те медицинские учреждения, которые имеют соответствующий договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Чтобы воспользоваться правом на бесплатное лечение или протезирование, нужно получить направление от стоматолога, а также подать заявление (в произвольной форме, если пациент обращается впервые) вместе с копиями и оригиналами следующих документов: паспорт, учетная карточка налогоплательщика, удостоверение участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны или военный билет.

Напомним, Минветеранов сообщило, как участникам боевых действий получить лечение и оздоровление в санаториях.

Также юристы объяснили, что надо делать, чтобы раненый боец получал необходимое лечение от государства.