Ветерани у Запоріжжі можуть безкоштовно протезувати зуби

Лікування військовослужбовця у стоматології. Фото: Волинь.Інфа

У Запоріжжі дві міські стоматологічні поліклініки №1 та №5 підписали угоди на отримання державного пакета медичних послуг. Це змогу надавати безоплатне стоматологічне лікування й зубопротезування для військовослужбовців та ветеранів.

Про це повідомила секретар міської ради Регіна Харченко, передає Запорізька міська рада.

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Як військовим безкоштовно пролікувати зуби

Завдяки участі у пілотному проєкті Міністерства охорони здоров'я ці заклади тепер можуть обслуговувати захисників у межах гарантій, які покриває держава. Йдеться як про лікування зубів, так і про встановлення протезів — усі ці послуги надаються безоплатно.

Як уточнили у МОЗ, з 2024 року в Україні діє пілотний проєкт, який передбачає безкоштовне зуболікування та протезування для певних категорій громадян: учасників бойових дій, ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовців. Послуги надають лише ті медичні заклади, які мають відповідний договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Щоб скористатися правом на безоплатне лікування чи протезування, потрібно отримати направлення від стоматолога, а також подати заяву (у довільній формі, якщо пацієнт звертається вперше) разом із копіями та оригіналами таких документів: паспорт, облікова картка платника податків, посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або військовий квиток.

Нагадаємо, Мінветеранів повідомило, як учасникам бойових дій отримати лікування та оздоровлення в санаторіях.

Також юристи пояснили, що треба робити, щоб поранений боєць отримував необхідне лікування від держави.