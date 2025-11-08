Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр В Киеве открыли центр протезирования MCOP

В Киеве открыли центр протезирования MCOP

Ua en ru
Дата публикации 8 ноября 2025 12:03
обновлено: 19:03
В киеве открыли центр протезирования MCOP: Исландия предоставила 11,6 млн долл. на бесплатное протезирование для военных
Открытие центра протезирования MCOP в Киеве. Фото: MCOP

В Киеве 6 ноября открыли международный центр ортезирования и протезирования Medical Center Orthotics & Prosthetics (Вашингтон, США). В рамках торжественного события было объявлено о сотрудничестве и предоставлении гранта в 11,6 млн долларов от правительства Исландии фонду Future for Ukraine на три года. Цель гранта: предоставить высокотехнологичное бесплатное протезирование для 1000 военных, среди которых есть сложные ампутации.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Реклама
Читайте также:

Открытие международного центра протезирования МСОР в Киеве

Мероприятие посетили представители украинского бизнеса, министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, командующий Медицинских сил ВСУ, генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Казмирчук, заместитель председателя Киевской городской военной администрации Игорь Рева, а также делегация почетных гостей из Исландии — Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландии в Украине Фридрик Йонссон и СЕО Embla Medical Свейнн Солвассон.

У Києві відкрили центр протезування: Ісландія надала 11,6 млн дол - фото 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландии в Украине Фридрик Йонссон. Фото: MCOP

Командующий Медицинских сил ВСУ отметил, что из-за плотных российских атак дронами на фронте и невозможности своевременно эвакуировать раненых бойцов с поля боя количество ампутаций среди украинских защитников все больше растет.

"Пример американских коллег побуждает нас работать еще эффективнее, чтобы наши ветераны имели достойное место для восстановления и реальную перспективу", — добавил Анатолий Казмирчук.

null
Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин и СЕО Embla Medical Свейнн Солвассон. Фото: MCOP

Министр социальной политики Украины, семьи и единства напомнил, что в сентябре этого года центр MCOP Украина принял в своих стенах заседание первой Межведомственной рабочей группы по вопросам реформирования системы протезирования.

Центр MCOP был основан в США в 2002 году и уже более 20 лет производит и настраивает современные протезы, в частности для военных, пострадавших в войнах в Афганистане и Ираке. В течение последних трех лет протезирует украинских военных, потерявших конечности во время войны с Россией. Сегодня в США работает 11 центров MCOP, а теперь современное протезирование стало доступным и в Украине.

Известно, что главная миссия центра — не только обеспечить человека протезом, но и помочь ему восстановить независимость движения, уверенность в себе и веру в собственные силы.

null
Военные на открытии центра протезирования MCOP в Киеве. Фото: MCOP

Ветеран российско-украинской войны Александр Чайка был первым, кто в 2022 году поехал в США за протезом. Он получил ранение в районе Попасной в Луганской области. По его словам, в Украине бойцу отказывали в протезировании, аргументируя это тем, что после столь сложных ампутаций — с отсутствием части тазовой кости — вернуть человека к активной жизни почти невозможно.

Команда MCOP доказала обратное: благодаря профессионализму специалистов Александр получил протез, вернулся к полноценной жизни, у него родился сын. Он снова в любимом деле — акробатике — и сейчас тренирует детские и подростковые группы.

У Києві відкрили центр протезування: Ісландія надала 11,6 млн дол - фото 4
Военный, который проходил протезирование в МСОР США, Александр Чайка. Фото: MCOP

История Александра вдохновила волонтеров фонда и президента фонда в США Елену Николаенко продолжать и расширять поддержку военных с ампутациями. Это кейс, после которого слово "невозможно" исчезло из нашего словаря.

Во время торжественного открытия основатель МСОР Майкл Коркоран, а также Александр Чайка и украинские ветераны, которые имели ранения и прошли путь восстановления в центре МСОР, символически перерезали ленту.

null
Открытие центра протезирования MCOP в Киеве. Фото: MCOP

Одна из ключевых новостей события — во время открытия Центра объявили о старте трехлетней программы поддержки украинских защитников. Правительство Исландии совместно с компанией Embla Medical ввели грантовую программу на протезирование на общую сумму 11,6 млн долларов, из которых 33% финансирует правительство Исландии.

В ее рамках 1000 украинцев — ветеранов и гражданских — смогут получить бесплатное протезирование нижних конечностей. Обеспечение реализации грантовой программы будет выполнять фонд Future for Ukraine в Украине.

null
В Киеве открыли центр протезирования MCOP. Фото: МСОР
null
СЕО фонда Future for Ukraine в Украине Анна Ковалева. Фото: МСОР
null
Ветераны на открытии центра протезирования в Киеве. Фото: МСОР
У Києві відкрили центр протезування: Ісландія надала 11,6 млн дол - фото 9
Президент фонда FFU США и ВМ Елена Николаенко. Фото: МСОР

Генеральный директор Embla Medical Свейн Солвассон отметил, что их компания стремится помочь в создании более устойчивой системы протезирования в Украине, а открытие центра MCOP в Украине является важным шагом вперед в этом направлении.

"Вместе с нашими партнерами мы создаем долгосрочный потенциал для предоставления столь необходимых решений в сфере восстановления мобильности украинцев, пострадавших от войны", — заявил он.

Чтобы обеспечить системность реализации этого плана, MCOP Ukraine и Киевская городская военная администрация подписали меморандум о сотрудничестве по отбору пациентов на протезирование по грантовой программе.

У Києві відкрили центр протезування: Ісландія надала 11,6 млн дол - фото 10
Основатель MCOP Майкл Коркоран с пациентом. Фото: МСОР

Площадь центра MCOP Украина в Киеве — более 1000 кв. м. Протезная мастерская и зал физического восстановления располагается в одном пространстве, а протезисты и физические терапевты постоянно сотрудничают — такой подход в восстановлении помогает пациенту быстрее достигать результатов.

У Києві відкрили центр протезування: Ісландія надала 11,6 млн дол - фото 11
Народный депутат и меценат Вадим Столар. Фото: МСОР
У Києві відкрили центр протезування: Ісландія надала 11,6 млн дол - фото 12
Вадим Столар дарит икону Святого Пантелеймона для поддержки пациентов MCOP Украина. Фото: МСОР

В центре работают 19 специалистов, среди которых трое ветеранов, прошедших собственный путь от потери конечности до восстановления и сегодня помогающих другим вернуть самостоятельность движения. После полного укомплектования команда сможет изготавливать до 65 протезов в месяц.

null
Центр протезирования в Киеве сможет изготавливать до 65 протезов в месяц. Фото: МСОР

МСОР Украина занимается протезированием как нижних, так и верхних конечностей, включая сложные случаи, такие как двойные и тройные ампутации, высокие ампутации на уровне тазобедренного или плечевого суставов, а также протезирование для детей и спортсменов.

В работе с пациентом применяется мультидисциплинарный подход — протезист работает в паре с физическим терапевтом. В рамках протезирования МСОР Украина обучает правильно пользоваться протезом и постоянно подстраивает его под потребности пациента.

Открытие центра MCOP в Украине — это прежде всего шанс для военных и гражданских с самыми сложными ампутациями вернуться к полноценной жизни и свободе движения. Это также передача уникальной экспертизы и современных протоколов, которых до сих пор не хватало в Украине: от точного подбора протеза до реабилитации и обучения команды. Как уже ранее отмечали, центр работает по международным стандартам и объединяет мультидисциплинарных специалистов, чтобы сократить путь пациента от травмы до активности. 

Среди тех, кто уже проходил протезирование в MCOP, американский офицер и ветеран иракской кампании Грег Гадсон. Он потерял обе ноги во время службы в Багдаде в 2007 году. После возвращения в США он обратился к специалистам MCOP, где получил высокотехнологичные протезы с системой PowerKnees — они фактически вернули ему возможность жить активно и самостоятельно.

Напомним, в сентябре стало известно, что Минздрав и Минсоцполитики согласовывают изменения в протезировании. Была организована встреча, где обсудили ключевые параметры обновления системы.

Уже в октябре во ВРУ рассказали, что государство будет выделять по 4 млн грн на протез. Для этого военным нужно будет обратиться к семейным врачам или в протезные мастерские.

Киев деньги Исландия открытие протезирование ампутация
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации