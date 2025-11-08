В киеве открыли центр протезирования MCOP: Исландия предоставила 11,6 млн долл. на бесплатное протезирование для военных

Открытие центра протезирования MCOP в Киеве. Фото: MCOP

В Киеве 6 ноября открыли международный центр ортезирования и протезирования Medical Center Orthotics & Prosthetics (Вашингтон, США). В рамках торжественного события было объявлено о сотрудничестве и предоставлении гранта в 11,6 млн долларов от правительства Исландии фонду Future for Ukraine на три года. Цель гранта: предоставить высокотехнологичное бесплатное протезирование для 1000 военных, среди которых есть сложные ампутации.

Открытие международного центра протезирования МСОР в Киеве

Мероприятие посетили представители украинского бизнеса, министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, командующий Медицинских сил ВСУ, генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Казмирчук, заместитель председателя Киевской городской военной администрации Игорь Рева, а также делегация почетных гостей из Исландии — Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландии в Украине Фридрик Йонссон и СЕО Embla Medical Свейнн Солвассон.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландии в Украине Фридрик Йонссон. Фото: MCOP

Командующий Медицинских сил ВСУ отметил, что из-за плотных российских атак дронами на фронте и невозможности своевременно эвакуировать раненых бойцов с поля боя количество ампутаций среди украинских защитников все больше растет.



"Пример американских коллег побуждает нас работать еще эффективнее, чтобы наши ветераны имели достойное место для восстановления и реальную перспективу", — добавил Анатолий Казмирчук.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин и СЕО Embla Medical Свейнн Солвассон. Фото: MCOP

Министр социальной политики Украины, семьи и единства напомнил, что в сентябре этого года центр MCOP Украина принял в своих стенах заседание первой Межведомственной рабочей группы по вопросам реформирования системы протезирования.



Центр MCOP был основан в США в 2002 году и уже более 20 лет производит и настраивает современные протезы, в частности для военных, пострадавших в войнах в Афганистане и Ираке. В течение последних трех лет протезирует украинских военных, потерявших конечности во время войны с Россией. Сегодня в США работает 11 центров MCOP, а теперь современное протезирование стало доступным и в Украине.

Известно, что главная миссия центра — не только обеспечить человека протезом, но и помочь ему восстановить независимость движения, уверенность в себе и веру в собственные силы.

Военные на открытии центра протезирования MCOP в Киеве. Фото: MCOP

Ветеран российско-украинской войны Александр Чайка был первым, кто в 2022 году поехал в США за протезом. Он получил ранение в районе Попасной в Луганской области. По его словам, в Украине бойцу отказывали в протезировании, аргументируя это тем, что после столь сложных ампутаций — с отсутствием части тазовой кости — вернуть человека к активной жизни почти невозможно.

Команда MCOP доказала обратное: благодаря профессионализму специалистов Александр получил протез, вернулся к полноценной жизни, у него родился сын. Он снова в любимом деле — акробатике — и сейчас тренирует детские и подростковые группы.

Военный, который проходил протезирование в МСОР США, Александр Чайка. Фото: MCOP

История Александра вдохновила волонтеров фонда и президента фонда в США Елену Николаенко продолжать и расширять поддержку военных с ампутациями. Это кейс, после которого слово "невозможно" исчезло из нашего словаря.

Во время торжественного открытия основатель МСОР Майкл Коркоран, а также Александр Чайка и украинские ветераны, которые имели ранения и прошли путь восстановления в центре МСОР, символически перерезали ленту.

Открытие центра протезирования MCOP в Киеве. Фото: MCOP

Одна из ключевых новостей события — во время открытия Центра объявили о старте трехлетней программы поддержки украинских защитников. Правительство Исландии совместно с компанией Embla Medical ввели грантовую программу на протезирование на общую сумму 11,6 млн долларов, из которых 33% финансирует правительство Исландии.



В ее рамках 1000 украинцев — ветеранов и гражданских — смогут получить бесплатное протезирование нижних конечностей. Обеспечение реализации грантовой программы будет выполнять фонд Future for Ukraine в Украине.

В Киеве открыли центр протезирования MCOP. Фото: МСОР

СЕО фонда Future for Ukraine в Украине Анна Ковалева. Фото: МСОР

Ветераны на открытии центра протезирования в Киеве. Фото: МСОР

Президент фонда FFU США и ВМ Елена Николаенко. Фото: МСОР

Генеральный директор Embla Medical Свейн Солвассон отметил, что их компания стремится помочь в создании более устойчивой системы протезирования в Украине, а открытие центра MCOP в Украине является важным шагом вперед в этом направлении.

"Вместе с нашими партнерами мы создаем долгосрочный потенциал для предоставления столь необходимых решений в сфере восстановления мобильности украинцев, пострадавших от войны", — заявил он.

Чтобы обеспечить системность реализации этого плана, MCOP Ukraine и Киевская городская военная администрация подписали меморандум о сотрудничестве по отбору пациентов на протезирование по грантовой программе.

Основатель MCOP Майкл Коркоран с пациентом. Фото: МСОР

Площадь центра MCOP Украина в Киеве — более 1000 кв. м. Протезная мастерская и зал физического восстановления располагается в одном пространстве, а протезисты и физические терапевты постоянно сотрудничают — такой подход в восстановлении помогает пациенту быстрее достигать результатов.

Народный депутат и меценат Вадим Столар. Фото: МСОР

Вадим Столар дарит икону Святого Пантелеймона для поддержки пациентов MCOP Украина. Фото: МСОР

В центре работают 19 специалистов, среди которых трое ветеранов, прошедших собственный путь от потери конечности до восстановления и сегодня помогающих другим вернуть самостоятельность движения. После полного укомплектования команда сможет изготавливать до 65 протезов в месяц.

Центр протезирования в Киеве сможет изготавливать до 65 протезов в месяц. Фото: МСОР

МСОР Украина занимается протезированием как нижних, так и верхних конечностей, включая сложные случаи, такие как двойные и тройные ампутации, высокие ампутации на уровне тазобедренного или плечевого суставов, а также протезирование для детей и спортсменов.

В работе с пациентом применяется мультидисциплинарный подход — протезист работает в паре с физическим терапевтом. В рамках протезирования МСОР Украина обучает правильно пользоваться протезом и постоянно подстраивает его под потребности пациента.

Открытие центра MCOP в Украине — это прежде всего шанс для военных и гражданских с самыми сложными ампутациями вернуться к полноценной жизни и свободе движения. Это также передача уникальной экспертизы и современных протоколов, которых до сих пор не хватало в Украине: от точного подбора протеза до реабилитации и обучения команды. Как уже ранее отмечали, центр работает по международным стандартам и объединяет мультидисциплинарных специалистов, чтобы сократить путь пациента от травмы до активности.

Среди тех, кто уже проходил протезирование в MCOP, американский офицер и ветеран иракской кампании Грег Гадсон. Он потерял обе ноги во время службы в Багдаде в 2007 году. После возвращения в США он обратился к специалистам MCOP, где получил высокотехнологичные протезы с системой PowerKnees — они фактически вернули ему возможность жить активно и самостоятельно.

Напомним, в сентябре стало известно, что Минздрав и Минсоцполитики согласовывают изменения в протезировании. Была организована встреча, где обсудили ключевые параметры обновления системы.

Уже в октябре во ВРУ рассказали, что государство будет выделять по 4 млн грн на протез. Для этого военным нужно будет обратиться к семейным врачам или в протезные мастерские.