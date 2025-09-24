Протезування дітей та військових — МОЗ та Мінсоцполітики готують нові стандарти

Голова міжфракційного об’єднання із захисту прав ветеранів та їхніх родин Юлія Тимошенко на засіданні. Фото: Новини.LIVE

У медичному центрі протезування "МСоР Україна" відбулося закрите засідання Міжвідомчої робочої групи, що опікується реформою у сфері протезування. Захід організували МОЗ та Мінсоцполітики.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

В Україні хочуть покращити систему протезування дітей та військовослужбовців

Участь взяли голова міжфракційного об’єднання із захисту прав ветеранів та їхніх родин Юлія Тимошенко, орієнтовно півсотні представників індустрії протезування, благодійних фондів, громадських і пацієнтських організацій, а також близько тридцяти учасників в онлайн-форматі.

Обсяги протезування. Фото: Новини.LIVE

Під час зустрічі обговорили ключові параметри оновлення системи: від побудови сучасної моделі протезування і реабілітації до запровадження референтних цін як інструменту державного контролю за ціноутворенням.

Статистика забезпечення потреб. Фото: Новини.LIVE

Окремий акцент зробили на потребах пацієнтів, їхньому маршруті й досвіді отримання послуг, питаннях сертифікації фахівців-протезистів, а також на доступності протезування для цивільних осіб і дітей.

Основні напрямки розвитку в сфері протезування. Фото: Новини.LIVE

За підсумками дискусії учасники домовилися продовжити роботу над узгодженням механізмів, які мають забезпечити прозорість ринку, якість виробів і реабілітації та передбачуваність державного фінансування.

Нагадаємо, в Україні можуть надавати безкоштовно протез чоловікам, жінкам та дітям.

Більшість військових успішно реабілітуються та призвичаюються до життя із протезом. Так Новини.LIVE розповідав про ветерана з протезом, який зміг відіграти DJ-сет.