Минздрав и Минсоцполитики согласовывают изменения в протезах

Минздрав и Минсоцполитики согласовывают изменения в протезах

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 07:27
Протезирование детей и военных — Минздрав и Минсоцполитики готовят новые стандарты
Председатель межфракционного объединения по защите прав ветеранов и их семей Юлия Тимошенко на заседании. Фото: Новини.LIVE

В медицинском центре протезирования "МСоР Украина" состоялось закрытое заседание Межведомственной рабочей группы, которая занимается реформой в сфере протезирования. Мероприятие организовали Минздрав и Минсоцполитики.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

В Украине хотят улучшить систему протезирования детей и военнослужащих

Участие приняли председатель межфракционного объединения по защите прав ветеранов и их семей Юлия Тимошенко, ориентировочно полсотни представителей индустрии протезирования, благотворительных фондов, общественных и пациентских организаций, а также около тридцати участников в онлайн-формате.

null
Объемы протезирования. Фото: Новини.LIVE

Во время встречи обсудили ключевые параметры обновления системы: от построения современной модели протезирования и реабилитации до введения референтных цен как инструмента государственного контроля за ценообразованием.

null
Статистика обеспечения потребностей. Фото: Новини.LIVE

Отдельный акцент сделали на потребностях пациентов, их маршруте и опыте получения услуг, вопросах сертификации специалистов-протезистов, а также на доступности протезирования для гражданских лиц и детей.

null
Основные направления развития в сфере протезирования. Фото: Новини.LIVE

По итогам дискуссии участники договорились продолжить работу над согласованием механизмов, которые должны обеспечить прозрачность рынка, качество изделий и реабилитации и предсказуемость государственного финансирования.

Напомним, в Украине могут предоставлять бесплатно протез мужчинам, женщинам и детям.

Большинство военных успешно реабилитируются и привыкают к жизни с протезом. Так Новини.LIVE рассказывал о ветеране с протезом, который смог сыграть DJ-сет.

Минздрав дети Минсоцполитики протезирование ранение военнослужащие
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
