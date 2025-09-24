Протезирование детей и военных — Минздрав и Минсоцполитики готовят новые стандарты

Минздрав и Минсоцполитики согласовывают изменения в протезах
В медицинском центре протезирования "МСоР Украина" состоялось закрытое заседание Межведомственной рабочей группы, которая занимается реформой в сфере протезирования. Мероприятие организовали Минздрав и Минсоцполитики.
В Украине хотят улучшить систему протезирования детей и военнослужащих
Участие приняли председатель межфракционного объединения по защите прав ветеранов и их семей Юлия Тимошенко, ориентировочно полсотни представителей индустрии протезирования, благотворительных фондов, общественных и пациентских организаций, а также около тридцати участников в онлайн-формате.
Во время встречи обсудили ключевые параметры обновления системы: от построения современной модели протезирования и реабилитации до введения референтных цен как инструмента государственного контроля за ценообразованием.
Отдельный акцент сделали на потребностях пациентов, их маршруте и опыте получения услуг, вопросах сертификации специалистов-протезистов, а также на доступности протезирования для гражданских лиц и детей.
По итогам дискуссии участники договорились продолжить работу над согласованием механизмов, которые должны обеспечить прозрачность рынка, качество изделий и реабилитации и предсказуемость государственного финансирования.
Напомним, в Украине могут предоставлять бесплатно протез мужчинам, женщинам и детям.
Большинство военных успешно реабилитируются и привыкают к жизни с протезом. Так Новини.LIVE рассказывал о ветеране с протезом, который смог сыграть DJ-сет.
