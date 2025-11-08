У Києві відкрили центр протезування MCOP: Ісландія надала 11,6 млн дол. на безоплатне протезування для військових

Відкриття центру протезування MCOP у Києві. Фото: MCOP

У Києві 6 листопада відкрили міжнародний центр ортезування і протезування Medical Center Orthotics & Prosthetics (Вашингтон, США). В рамках урочистої події було оголошено про співпрацю та надання гранту в 11,6 млн доларів від уряду Ісландії фонду Future for Ukraine на три роки. Мета гранту: надати високотехнологічне безкоштовне протезування для 1000 військових, серед яких є складні ампутації.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Реклама

Читайте також:

Відкриття міжнародного центру протезування МСОP у Києві

Захід відвідали представники українського бізнесу, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, командувач Медичних сил ЗСУ, генерал-майор медичної служби, доктор медичних наук, професор Анатолій Казмірчук, заступник голови Київської міської військової адміністрації Ігор Рева, а також делегація поважних гостей з Ісландії — Надзвичайний і Повноважний Посол Ісландії в Україні Фрідрік Йонссон та СЕО Embla Medical Свейнн Солвассон.

Надзвичайний і Повноважний Посол Ісландії в Україні Фрідрік Йонссон. Фото: MCOP

Командувач Медичних сил ЗСУ зазначив, що через щільні російські атаки дронами на фронті та неможливість своєчасно евакуювати поранених бійців з поля бою кількість ампутацій серед українських захисників дедалі зростає.



"Приклад американських колег спонукає нас працювати ще ефективніше, щоб наші ветерани мали гідне місце для відновлення та реальну перспективу", — додав Анатолій Казмірчук.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін і СЕО Embla Medical Свейнн Солвассон. Фото: MCOP

Міністр соціальної політики України, сім'ї та єдності нагадав, що у вересні цього року центр MCOP Україна прийняв у своїх стінах засідання першої Міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи протезування.



Центр MCOP був заснований у США 2002 року та вже понад 20 років виготовляє та налаштовує сучасні протези, зокрема для військових, які постраждали у війнах в Афганістані та Іраку. Упродовж останніх трьох років протезує українських військових, які втратили кінцівки під час війни з Росією. Сьогодні в США працює 11 центрів MCOP, а тепер сучасне протезування стало доступним і в Україні.

Відомо, що головна місія центру — не лише забезпечити людину протезом, а й допомогти їй відновити незалежність руху, упевненість у собі та віру у власні сили.

Військові на відкритті центру протезування MCOP у Києві. Фото: MCOP

Ветеран російсько-української війни Олександр Чайка був першим, хто у 2022 році поїхав в США за протезом. Він отримав поранення в районі Попасної у Луганській області. За його словами, в Україні бійцю відмовляли в протезуванні, аргументуючи це тим, що після настільки складних ампутацій — з відсутністю частини тазової кістки — повернути людину до активного життя майже неможливо.

Команда MCOP довела протилежне: завдяки професіоналізму фахівців Олександр отримав протез, повернувся до повноцінного життя, у нього народився син. Він знову в улюбленій справі — акробатиці — і нині тренує дитячі та підліткові групи.

Військовий, який проходив протезування у МСОР США, Олександр Чайка. Фото: MCOP

Історія Олександра надихнула волонтерів фонду та президентку фонду у США Олену Ніколаєнко продовжувати та розширювати підтримку військових з ампутаціями. Це кейс, після якого слово "неможливо" зникло з нашого словника.

Під час урочистого відкриття засновник МСОР Майкл Коркоран, а також Олександр Чайка та українські ветерани, які мали поранення та пройшли шлях відновлення в центрі МСОР, символічно перерізали стрічку.

Відкриття центру протезування MCOP у Києві. Фото: MCOP

Одна з ключових новин події — під час відкриття Центру оголосили про старт трирічної програми підтримки українських захисників. Уряд Ісландії спільно з компанією Embla Medical запровадив грантову програму на протезування на загальну суму 11,6 млн доларів, з яких 33% фінансує уряд Ісландії.



В її межах 1000 українців — ветеранів та цивільних — зможуть отримати безкоштовне протезування нижніх кінцівок. Забезпечення реалізації грантової програми виконуватиме фонд Future for Ukraine в Україні.

У Києві відкрили центр протезування MCOP. Фото: МСОР

СЕО фонду Future for Ukraine в Україні Ганна Ковальова. Фото: МСОР

Ветерани на відкритті центру протезування у Києві. Фото: МСОР

Президентка фонду FFU США та ВМ Олена Ніколаєнко. Фото: МСОР

Генеральний директор Embla Medical Свейн Солвассон зазначив, що їхня компанія прагне допомогти у створенні більш сталої системи протезування в Україні, а відкриття центру MCOP в Україні є важливим кроком уперед у цьому напрямі.

"Разом із нашими партнерами ми створюємо довгостроковий потенціал для надання таких необхідних рішень у сфері відновлення мобільності українців, які постраждали від війни", — заявив він.

Щоб забезпечити системність реалізації цього плану, MCOP Ukraine та Київська міська військова адміністрація підписали меморандум про співпрацю щодо відбору пацієнтів на протезування за грантовою програмою.

Засновник MCOP Майкл Коркоран із пацієнтом. Фото: МСОР

Центр MCOP Україна в Києві має площу понад 1000 кв. м. Протезна майстерня та зала фізичного відновлення розташовується в одному просторі, а протезисти та фізичні терапевти постійно співпрацюють — такий підхід у відновленні допомагає пацієнту швидше досягати результатів.

Народний депутат і меценат Вадим Столар. Фото: МСОР

Вадим Столар дарує ікону Святого Пантелеймона для підтримки пацієнтів MCOP Україна. Фото: МСОР

У центрі працюють 19 фахівців, серед яких троє ветеранів, які пройшли власний шлях від втрати кінцівки до відновлення і сьогодні допомагають іншим повернути самостійність руху. Після повного укомплектування команда зможе виготовляти до 65 протезів на місяць.

Центр протезування у Києві зможе виготовляти до 65 протезів на місяць. Фото: МСОР

МСОР Україна займається протезуванням як нижніх, так і верхніх кінцівок, включно зі складними випадками, такими як подвійні та потрійні ампутації, високі ампутації на рівні кульшового чи плечового суглобів, а також протезування для дітей та спортсменів.

У роботі з пацієнтом застосовується мультидисциплінарний підхід — протезист працює в парі з фізичним терапевтом. У межах протезування МСОР Україна навчає правильно користуватися протезом і постійно підлаштовує його під потреби пацієнта.

Відкриття центру MCOP в Україні — це передусім шанс для військових і цивільних із найскладнішими ампутаціями повернутися до повноцінного життя та свободи руху. Це також передача унікальної експертизи та сучасних протоколів, яких досі бракувало в Україні: від точного підбору протеза до реабілітації та навчання команди. Як вже раніше зазначали, центр працює за міжнародними стандартами й об’єднує мультидисциплінарних фахівців, щоб скоротити шлях пацієнта від травми до активності.

Серед тих, хто вже проходив протезування в MCOP, американський офіцер і ветеран іракської кампанії Грег Гадсон. Він втратив обидві ноги під час служби в Багдаді у 2007 році. Після повернення до США він звернувся до спеціалістів MCOP, де отримав високотехнологічні протези із системою PowerKnees — вони фактично повернули йому можливість жити активно й самостійно.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що МОЗ і Мінсоцполітики узгоджують зміни у протезуванні. Була організована зустріч, де обговорили ключові параметри оновлення системи.

Вже в жовтні у ВРУ розповіли, що держава виділятиме по 4 млн грн на протез. Для цього військовим потрібно буде звернутися до сімейних лікарів або до протезних майстерень.