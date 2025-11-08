У Києві відкрили центр протезування MCOP: Ісландія надала 11,6 млн дол. на безоплатне протезування для військових

У Києві відкрили центр протезування MCOP
У Києві 6 листопада відкрили міжнародний центр ортезування і протезування Medical Center Orthotics & Prosthetics (Вашингтон, США). В рамках урочистої події було оголошено про співпрацю та надання гранту в 11,6 млн доларів від уряду Ісландії фонду Future for Ukraine на три роки. Мета гранту: надати високотехнологічне безкоштовне протезування для 1000 військових, серед яких є складні ампутації.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Анастасія Жиденко.
Відкриття міжнародного центру протезування МСОP у Києві
Захід відвідали представники українського бізнесу, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, командувач Медичних сил ЗСУ, генерал-майор медичної служби, доктор медичних наук, професор Анатолій Казмірчук, заступник голови Київської міської військової адміністрації Ігор Рева, а також делегація поважних гостей з Ісландії — Надзвичайний і Повноважний Посол Ісландії в Україні Фрідрік Йонссон та СЕО Embla Medical Свейнн Солвассон.
Командувач Медичних сил ЗСУ зазначив, що через щільні російські атаки дронами на фронті та неможливість своєчасно евакуювати поранених бійців з поля бою кількість ампутацій серед українських захисників дедалі зростає.
"Приклад американських колег спонукає нас працювати ще ефективніше, щоб наші ветерани мали гідне місце для відновлення та реальну перспективу", — додав Анатолій Казмірчук.
Міністр соціальної політики України, сім'ї та єдності нагадав, що у вересні цього року центр MCOP Україна прийняв у своїх стінах засідання першої Міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи протезування.
Центр MCOP був заснований у США 2002 року та вже понад 20 років виготовляє та налаштовує сучасні протези, зокрема для військових, які постраждали у війнах в Афганістані та Іраку. Упродовж останніх трьох років протезує українських військових, які втратили кінцівки під час війни з Росією. Сьогодні в США працює 11 центрів MCOP, а тепер сучасне протезування стало доступним і в Україні.
Відомо, що головна місія центру — не лише забезпечити людину протезом, а й допомогти їй відновити незалежність руху, упевненість у собі та віру у власні сили.
Ветеран російсько-української війни Олександр Чайка був першим, хто у 2022 році поїхав в США за протезом. Він отримав поранення в районі Попасної у Луганській області. За його словами, в Україні бійцю відмовляли в протезуванні, аргументуючи це тим, що після настільки складних ампутацій — з відсутністю частини тазової кістки — повернути людину до активного життя майже неможливо.
Команда MCOP довела протилежне: завдяки професіоналізму фахівців Олександр отримав протез, повернувся до повноцінного життя, у нього народився син. Він знову в улюбленій справі — акробатиці — і нині тренує дитячі та підліткові групи.
Історія Олександра надихнула волонтерів фонду та президентку фонду у США Олену Ніколаєнко продовжувати та розширювати підтримку військових з ампутаціями. Це кейс, після якого слово "неможливо" зникло з нашого словника.
Під час урочистого відкриття засновник МСОР Майкл Коркоран, а також Олександр Чайка та українські ветерани, які мали поранення та пройшли шлях відновлення в центрі МСОР, символічно перерізали стрічку.
Одна з ключових новин події — під час відкриття Центру оголосили про старт трирічної програми підтримки українських захисників. Уряд Ісландії спільно з компанією Embla Medical запровадив грантову програму на протезування на загальну суму 11,6 млн доларів, з яких 33% фінансує уряд Ісландії.
В її межах 1000 українців — ветеранів та цивільних — зможуть отримати безкоштовне протезування нижніх кінцівок. Забезпечення реалізації грантової програми виконуватиме фонд Future for Ukraine в Україні.
Генеральний директор Embla Medical Свейн Солвассон зазначив, що їхня компанія прагне допомогти у створенні більш сталої системи протезування в Україні, а відкриття центру MCOP в Україні є важливим кроком уперед у цьому напрямі.
"Разом із нашими партнерами ми створюємо довгостроковий потенціал для надання таких необхідних рішень у сфері відновлення мобільності українців, які постраждали від війни", — заявив він.
Щоб забезпечити системність реалізації цього плану, MCOP Ukraine та Київська міська військова адміністрація підписали меморандум про співпрацю щодо відбору пацієнтів на протезування за грантовою програмою.
Центр MCOP Україна в Києві має площу понад 1000 кв. м. Протезна майстерня та зала фізичного відновлення розташовується в одному просторі, а протезисти та фізичні терапевти постійно співпрацюють — такий підхід у відновленні допомагає пацієнту швидше досягати результатів.
У центрі працюють 19 фахівців, серед яких троє ветеранів, які пройшли власний шлях від втрати кінцівки до відновлення і сьогодні допомагають іншим повернути самостійність руху. Після повного укомплектування команда зможе виготовляти до 65 протезів на місяць.
МСОР Україна займається протезуванням як нижніх, так і верхніх кінцівок, включно зі складними випадками, такими як подвійні та потрійні ампутації, високі ампутації на рівні кульшового чи плечового суглобів, а також протезування для дітей та спортсменів.
У роботі з пацієнтом застосовується мультидисциплінарний підхід — протезист працює в парі з фізичним терапевтом. У межах протезування МСОР Україна навчає правильно користуватися протезом і постійно підлаштовує його під потреби пацієнта.
Відкриття центру MCOP в Україні — це передусім шанс для військових і цивільних із найскладнішими ампутаціями повернутися до повноцінного життя та свободи руху. Це також передача унікальної експертизи та сучасних протоколів, яких досі бракувало в Україні: від точного підбору протеза до реабілітації та навчання команди. Як вже раніше зазначали, центр працює за міжнародними стандартами й об’єднує мультидисциплінарних фахівців, щоб скоротити шлях пацієнта від травми до активності.
Серед тих, хто вже проходив протезування в MCOP, американський офіцер і ветеран іракської кампанії Грег Гадсон. Він втратив обидві ноги під час служби в Багдаді у 2007 році. Після повернення до США він звернувся до спеціалістів MCOP, де отримав високотехнологічні протези із системою PowerKnees — вони фактично повернули йому можливість жити активно й самостійно.
Нагадаємо, у вересні стало відомо, що МОЗ і Мінсоцполітики узгоджують зміни у протезуванні. Була організована зустріч, де обговорили ключові параметри оновлення системи.
Вже в жовтні у ВРУ розповіли, що держава виділятиме по 4 млн грн на протез. Для цього військовим потрібно буде звернутися до сімейних лікарів або до протезних майстерень.
Читайте Новини.LIVE!