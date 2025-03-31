Вспышка кори в Штатах — какое влияние имеет дезинформация о прививках

Лидер США Дональд Трамп. Фото: Новини.LIVE

Шелби Шварц исполнительный директор Battle Born Progress

Во вспышках кори в Соединенных Штатах Америки не виноваты родители. Стоит обвинять распространителей дезинформации.

Об этом заявила исполнительный директор Battle Born Progress Шелби Шварц.

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Лихорадка приходит внезапно — такая высокая, что заставляет вашего ребенка дрожать на руках. Его маленькое тело горит, мокрое от пота, грудь вздымается в попытках дышать сквозь резкий, изнурительный кашель. Его глаза, налитые кровью и стеклянные, едва открываются. Она не ест. Не пьет.

Затем появляется сыпь, агрессивная и неумолимая, распространяющаяся по его нежной коже как пожар. Врачи говорят, что ничего нельзя сделать, кроме как ждать. Никакие лекарства его не остановят. Никакие лекарства не заставят его исчезнуть. Все, что вы можете сделать — это держать своего ребенка и молиться, чтобы он это пережил.

Это корь. Не "безопасная детская болезнь". Это безжалостный, воздушно-капельный вирус, который уже в этом году убил детей — и все еще распространяется бесконтрольно.

Это одна из самых заразных болезней на планете. Она остается в воздухе часами после того, как инфицированный человек покидает помещение, ожидая свою следующую жертву. Каждый пятый ребенок, который заболеет, попадет в больницу. Каждый двадцатый заболеет пневмонией. У одного из тысячи развивается отек мозга, который может привести к пожизненной инвалидности или смерти. Даже после выздоровления ребенка корь может оставить в его организме смертельную бомбу замедленного действия — дегенеративное неврологическое заболевание, которое может убить его через годы.

У нас есть способ это остановить. Вакцина против кори, паротита и краснухи (КПК) эффективна на 97 процентов после двух доз. Это одна из самых безопасных и наиболее исследованных вакцин в истории. Она спасла миллионы жизней.

И все же корь вернулась. Из-за лжи. Из-за страха. Из-за людей у власти, которые распространяют смертельную дезинформацию ради политической выгоды.

Я мать 18-месячного сына. Он получил свою первую дозу КПК, но он еще слишком мал для второй, что означает, что он не полностью защищен. Вот почему я напугана, когда корь распространяется по стране. Мой ребенок — все наши дети — под угрозой не потому, что родителям безразлично, а потому, что влиятельные люди сделали своей миссией напугать их и отвлечь от вакцин.

Но вот правда, которую многие не понимают: родители, которые не вакцинируют своих детей, делают это не потому, что хотят, чтобы их дети заболели. Ни один любящий родитель не выбирает рисковать корью, полиомиелитом или коклюшем.

Они делают этот выбор, потому что напуганы. Потому что кто-то — часто кто-то у власти, кому-то, кому они доверяли — убедил их, что большая опасность не в болезни, а в самой вакцине. Страх — могущественная вещь. И антивакцинаторское движение это знает.

Дональд Трамп и Роберт Ф. Кеннеди-младший это знают. Они знают, что если вы можете заставить родителей сомневаться, даже немного, вы можете удержать их от вакцинации. И этого достаточно, чтобы эти болезни вернулись. Этот кризис — не только вина нерешительных родителей. Вина также лежит на тех, кто построил машину страха и лжи и нажился на ее разрушительной силе. И теперь самый опасный из них сидит на самом высоком уровне нашего правительства.

Трамп назначил Кеннеди, известного антивакцинаторского экстремиста, министром здравоохранения и социальных служб. Кеннеди десятилетиями распространял опровергнутые теории заговора о вакцинах. Он ложно утверждает, что они вызывают аутизм. Он использовал свою платформу, чтобы сеять сомнения, пугать родителей и подрывать доверие общества к медицине. Его назначение руководить политикой здравоохранения страны было не просто опрометчивым — это была прямая атака на те самые вакцины, которые десятилетиями сдерживали такие болезни как корь.

Но роль Трампа в этой катастрофе не началась с Кеннеди. Во время своего первого срока, когда его рейтинги упали во время пандемии COVID-19, Трамп прибегнул к дезинформации о вакцинах, чтобы спасти себя. Он преуменьшал вирус, называя его не хуже гриппа. Он смеялся над ношением масок и социальным дистанцированием. Он предлагал вводить дезинфицирующие средства как лекарство. И когда наконец появились вакцины — когда он мог бы выступить как лидер и подтолкнуть страну к защите — он сделал политический выбор вместо этого поддержать антинаучных мошенников и тех, кого они уже заразили своей дезинформацией.

Последствия этих решений здесь. В Неваде уровень освобождений от вакцинации детей — детей, которым не нужно получать вакцинации по религиозным или медицинским причинам — в школьном округе Кларк вырос с 4 процентов в 2019-2020 учебном году до более 7 процентов в 2023-2024 учебном году. По данным Центров контроля заболеваний, уровень вакцинации дошкольников против кори снизился с 95 процентов в 2018-2019 учебном году до менее чем 92 процентов к 2023-2024 учебному году.

Сейчас масштабная вспышка кори охватила Техас и распространяется по всей стране. Зарегистрировано более 200 случаев и по меньшей мере двое детей умерли. Эта болезнь была ликвидирована в США десятилетия назад. Она никогда не должна была вернуться. Но теперь, благодаря Трампу, Кеннеди и сети экстремистов, которых они наделили полномочиями, она вернулась.

Дети страдают. Больницы переполнены. И это только ухудшится.

Легко обвинять родителей за то, что они не вакцинируют своих детей. Но это обвинение неуместно. Родители здесь не злодеи. Они жертвы преднамеренной, хорошо финансируемой кампании, чтобы их напугать. Их бомбардируют неправдой и манипулируют недобросовестные актеры, которые паразитируют на их самых глубоких страхах.

Настоящие злодеи — это те, кто распространяет эту ложь. Политики, которые отказываются противостоять антивакцинаторским экстремистам. Теоретики заговора, которые наживаются на страхе. Мошенники, которые сеют сомнения, тихонько вакцинируя собственных детей.

Корь вернулась, и дети умирают. Их маленькие тела, покрытые оспинами, наполнят сокровищницы плохих людей, которые управляют нашим правительством, после того как были принесены в жертву на алтаре политической целесообразности. Я надеюсь, что их родители обретут покой — и я надеюсь, что недобросовестные актеры, которые забрали этих детей у них, будут привлечены к ответственности.

Напомним, в прошлом году заболеваемость корью в Европе и Центральной Азии увеличилась вдвое по сравнению с 2023 годом.

Также в Техасе резко возросло количество заболеваний корью, и сейчас зарегистрировано почти 150 случаев среди лиц, которые не получили прививки.