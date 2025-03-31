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Спалах кору в США — який вплив має дезінформація

31 березня 2025 16:38
Шелбі Шварц - виконавча директорка Battle Born Progress
Шелбі Шварц
виконавча директорка Battle Born Progress
Спалах кору в Штатах — який вплив має дезінформація про щеплення
Лідер США Дональд Трамп. Фото: Новини.LIVE
Шелбі Шварц - виконавча директорка Battle Born Progress
Шелбі Шварц
виконавча директорка Battle Born Progress

У спалахах кору в Сполучених Штатах Америки не винні батьки. Варто звинувачувати розповсюджувачів дезінформації.

Про це заявила виконавча директорка Battle Born Progress Шелбі Шварц.

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Лихоманка приходить раптово — така висока, що змушує вашу дитину тремтіти на руках. Її маленьке тіло горить, мокре від поту, груди здіймаються в спробах дихати крізь різкий, виснажливий кашель. Її очі, налиті кров'ю та скляні, ледве відкриваються. Вона не їсть. Не п'є.

Потім з'являється висип, агресивний і невблаганний, що поширюється по її ніжній шкірі, як пожежа. Лікарі кажуть, що нічого не можна зробити, крім як чекати. Жодні ліки його не зупинять. Жодні ліки не змусять його зникнути. Все, що ви можете зробити — це тримати свою дитину і молитися, щоб вона це пережила.

Це кір. Не "безпечна дитяча хвороба". Це безжальний, повітряно-крапельний вірус, який вже цього року вбив дітей — і все ще поширюється безконтрольно.

Це одна з найбільш заразних хвороб на планеті. Вона залишається в повітрі годинами після того, як інфікована людина залишає приміщення, чекаючи на свою наступну жертву. Кожна п'ята дитина, яка захворіє, потрапить до лікарні. Кожна двадцята захворіє на пневмонію. У однієї з тисячі розвивається набряк мозку, який може призвести до довічної інвалідності або смерті. Навіть після одужання дитини кір може залишити в її організмі смертельну бомбу уповільненої дії — дегенеративне неврологічне захворювання, яке може вбити її через роки.

У нас є спосіб це зупинити. Вакцина проти кору, паротиту та краснухи (КПК) ефективна на 97 відсотків після двох доз. Це одна з найбезпечніших і найбільш досліджених вакцин в історії. Вона врятувала мільйони життів.

І все ж кір повернувся. Через брехню. Через страх. Через людей при владі, які поширюють смертельну дезінформацію заради політичної вигоди.

Я мати 18-місячного сина. Він отримав свою першу дозу КПК, але він ще замалий для другої, що означає, що він не повністю захищений. Ось чому я налякана, коли кір поширюється по країні. Моя дитина — всі наші діти — під загрозою не тому, що батькам байдуже, а тому, що впливові люди зробили своєю місією налякати їх і відвернути від вакцин.

Але ось правда, яку багато хто не розуміє: батьки, які не вакцинують своїх дітей, роблять це не тому, що хочуть, щоб їхні діти захворіли. Жоден люблячий батько не обирає ризикувати кором, поліомієлітом чи коклюшем.

Вони роблять цей вибір, бо налякані. Тому що хтось — часто хтось при владі, комусь, кому вони довіряли — переконав їх, що більша небезпека не в хворобі, а у самій вакцині. Страх — могутня річ. І антивакцинаторський рух це знає.

Дональд Трамп і Роберт Ф. Кеннеді-молодший це знають. Вони знають, що якщо ви можете змусити батьків сумніватися, навіть трохи, ви можете утримати їх від вакцинації. І цього достатньо, щоб ці хвороби повернулися. Ця криза — не лише провина нерішучих батьків. Провина також лежить на тих, хто побудував машину страху та брехні і нажився на її руйнівній силі. І тепер найнебезпечніший з них сидить на найвищому рівні нашого уряду.

Трамп призначив Кеннеді, відомого антивакцинаторського екстреміста, міністром охорони здоров'я та соціальних служб. Кеннеді десятиліттями поширював спростовані теорії змови про вакцини. Він неправдиво стверджує, що вони викликають аутизм. Він використовував свою платформу, щоб сіяти сумніви, лякати батьків і підривати довіру суспільства до медицини. Його призначення керувати політикою охорони здоров'я країни було не просто необачним — це була пряма атака на ті самі вакцини, які десятиліттями стримували такі хвороби, як кір.

Але роль Трампа в цій катастрофі не почалася з Кеннеді. Під час свого першого терміну, коли його рейтинги впали під час пандемії COVID-19, Трамп вдався до дезінформації про вакцини, щоб врятувати себе. Він применшував вірус, називаючи його не гіршим за грип. Він глузував з носіння масок та соціального дистанціювання. Він пропонував запроваджувати дезінфікуючі засоби як ліки. І коли нарешті з'явилися вакцини — коли він міг би виступити як лідер і підштовхнути країну до захисту — він зробив політичний вибір натомість підтримати антинаукових шахраїв та тих, кого вони вже заразили своєю дезінформацією.

Наслідки цих рішень тут. У Неваді рівень звільнень від вакцинації дітей — дітей, яким не потрібно отримувати вакцинації з релігійних або медичних причин — у шкільному окрузі Кларк зріс з 4 відсотків у 2019-2020 навчальному році до понад 7 відсотків у 2023-2024 навчальному році. За даними Центрів контролю захворювань, рівень вакцинації дошкільнят проти кору знизився з 95 відсотків у 2018-2019 навчальному році до менш ніж 92 відсотків до 2023-2024 навчального року.

Зараз масштабний спалах кору охопив Техас і поширюється по всій країні. Зареєстровано понад 200 випадків і щонайменше двоє дітей померли. Ця хвороба була ліквідована в США десятиліття тому. Вона ніколи не мала повернутися. Але тепер, завдяки Трампу, Кеннеді та мережі екстремістів, яких вони наділили повноваженнями, вона повернулася.

Діти страждають. Лікарні переповнені. І це лише погіршиться.

Легко звинувачувати батьків за те, що вони не вакцинують своїх дітей. Але це звинувачення недоречне. Батьки тут не лиходії. Вони жертви навмисної, добре фінансованої кампанії, щоб їх налякати. Їх бомбардують неправдою і маніпулюють недобросовісні актори, які паразитують на їхніх найглибших страхах.

Справжні лиходії — це ті, хто поширює цю брехню. Політики, які відмовляються протистояти антивакцинаторським екстремістам. Теоретики змови, які наживаються на страху. Шахраї, які сіють сумніви, тихенько вакцинуючи власних дітей.

Кір повернувся, і діти помирають. Їхні маленькі тіла, вкриті віспинами, наповнять скарбниці поганих людей, які керують нашим урядом, після того як були принесені в жертву на вівтарі політичної доцільності. Я сподіваюся, що їхні батьки знайдуть спокій — і я сподіваюся, що недобросовісні актори, які забрали цих дітей у них, будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, минулого року захворюваність на кір в Європі та Центральній Азії збільшилася вдвічі порівняно з 2023 роком. 

Також у Техасі різко зросла кількість захворювань на кір, і наразі зареєстровано майже 150 випадків серед осіб, які не отримали щеплення.

США лікарні хвороба кір захворювання

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