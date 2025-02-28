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Еще одна категория украинцев теперь может оформить инвалидность

28 февраля 2025 16:51
Андрей Плахонин - Редактор
Оформление инвалидности — в Украине расширили перечень причин
Мужчина общается с врачом. Фото: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

В Украине расширили перечень причин, которые могут стать основанием для получения группы инвалидности. Теперь еще одна категория людей имеет на это право.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в четверг, 27 февраля.

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Как отмечают в Минздраве, теперь люди, которые были лишены свободы из-за вооруженной агрессии в Украине, могут оформить инвалидность. Речь идет об украинцах, которые пережили незаконное удержание или пытки. Также к этой категории относятся люди, у которых ухудшилось состояние здоровья из-за пребывания в плену.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что нововведение касается как военнослужащих, так и гражданских. Такие украинцы могут рассчитывать на соответствующую поддержку от государства и оформить статус инвалидности.

Ще одна категорія українців може оформити інвалідність
Сообщение Министерства здравоохранения. Фото: скриншот

Как получить группу инвалидности

Чтобы оформить статус инвалидности, нужно сначала подтвердить факт лишения личной свободы. Для этого стоит обратиться в комиссию в Министерстве развития общин и территорий Украины. После подтверждения сведения внесут в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Кроме того, выдадут соответствующий документ.

После этого лечащий врач или председатель ВВК должен сделать электронное направление на оценку для установления инвалидности. Состояние здоровья человека определит команда экспертов. После принятия положительного решения лицо сможет воспользоваться программами поддержки от государства. Например, можно будет получить вспомогательные средства реабилитации или оформить пенсию.

Напомним, ранее в Украине цифровизировали услугу получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны. Это также касается получения статуса члена семьи погибшего защитника или защитницы.

Также мы писали о том, каким будет размер пенсионных выплат для людей с инвалидностью в марте 2025 года. На это будут влиять несколько ключевых факторов.

Минздрав медицина инвалидность пленные лицо с инвалидностью

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