Оформлення інвалідності — в Україні розширили перелік причин

Чоловік спілкується з лікаркою. Фото: Pexels

В Україні розширили перелік причин, які можуть стати підставою для отримання групи інвалідності. Тепер ще одна категорія людей має на це право.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у четвер, 27 лютого.

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Як зазначають у МОЗ, тепер люди, які були позбавлені свободи через збройну агресію в Україні, можуть оформити інвалідність. Йдеться про українців, які пережили незаконне утримання чи катування. Також до цієї категорії відносяться люди, в яких погіршився стан здоров'я через перебування у полоні.

У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що нововведення стосується як військовослужбовців, так і цивільних. Такі українці можуть розраховувати на відповідну підтримку від держави та оформити статус інвалідності.

Повідомлення Міністерства охорони здоров'я. Фото: скриншот

Як отримати групу інвалідності

Аби оформити статус інвалідності, потрібно спочатку підтвердити факт позбавлення особистої свободи. Для цього варто звернутись у комісію в Міністерстві розвитку громад та територій України. Після підтвердження відомості внесуть у Єдиний реєстр осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Крім того, видадуть відповідний документ.

Після цього лікуючий лікар чи голова ВЛК має зробити електронне направлення на оцінювання для встановлення інвалідності. Стан здоров'я людини визначить команда експертів. Після прийняття позитивного рішення особа зможе скористатися програмами підтримки від держави. Наприклад, можна буде отримати допоміжні засоби реабілітації чи оформити пенсію.

Нагадаємо, раніше в Україні цифровізували послугу отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Це також стосується отримання статусу члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці.

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