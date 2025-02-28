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Ще одна категорія українців тепер може оформити інвалідність

28 лютого 2025 16:51
Андрій Плахонін - Редактор
Оформлення інвалідності — в Україні розширили перелік причин
Чоловік спілкується з лікаркою. Фото: Pexels
Андрій Плахонін - Редактор

В Україні розширили перелік причин, які можуть стати підставою для отримання групи інвалідності. Тепер ще одна категорія людей має на це право.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у четвер, 27 лютого.

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Нова підстава для оформлення інвалідності

Як зазначають у МОЗ, тепер люди, які були позбавлені свободи через збройну агресію в Україні, можуть оформити інвалідність. Йдеться про українців, які пережили незаконне утримання чи катування. Також до цієї категорії відносяться люди, в яких погіршився стан здоров'я через перебування у полоні.

У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що нововведення стосується як військовослужбовців, так і цивільних. Такі українці можуть розраховувати на відповідну підтримку від держави та оформити статус інвалідності.

Ще одна категорія українців може оформити інвалідність
Повідомлення Міністерства охорони здоров'я. Фото: скриншот

Як отримати групу інвалідності

Аби оформити статус інвалідності, потрібно спочатку підтвердити факт позбавлення особистої свободи. Для цього варто звернутись у комісію в Міністерстві розвитку громад та територій України. Після підтвердження відомості внесуть у Єдиний реєстр осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Крім того, видадуть відповідний документ.

Після цього лікуючий лікар чи голова ВЛК має зробити електронне направлення на оцінювання для встановлення інвалідності. Стан здоров'я людини визначить команда експертів. Після прийняття позитивного рішення особа зможе скористатися програмами підтримки від держави. Наприклад, можна буде отримати допоміжні засоби реабілітації чи оформити пенсію.

Нагадаємо, раніше в Україні цифровізували послугу отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Це також стосується отримання статусу члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці.

Також ми писали про те, яким буде розмір пенсійних виплат для людей з інвалідністю у березні 2025 року. На це впливатимуть кілька ключових чинників.

МОЗ медицина інвалідність полонені особа з інвалідністю

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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