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Ретинол — один из самых известных ингредиентов в уходе за кожей. Его активно используют для борьбы с морщинами, пигментацией и другими признаками старения. Но если вы планируете беременность, стоит знать, что этот компонент может быть опасным.

В этой колонке — почему ретинол не рекомендуется при подготовке к зачатию, какие существуют безопасные альтернативы и на что обратить внимание при выборе ухода.

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Почему ретинол нежелателен при планировании беременности

Ретинол - это форма витамина A, которая в высоких дозах может оказывать тератогенное действие, то есть вызывать врожденные пороки развития у плода. Особенно критическим является период первого триместра, когда закладываются основные органы ребенка.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) еще в 2018 году обнародовало рекомендации для женщин репродуктивного возраста по осторожному использованию ретиноидов — как в форме лекарств, так и в составе косметики. Подобные выводы сделали и исследователи из American Journal of Obstetrics and Gynecology, которые подтвердили связь между чрезмерным потреблением витамина A и риском развития патологий у плода.

Именно поэтому дерматологи советуют:

прекратить использование косметики с ретиноидами минимум за 1-2 месяца до зачатия;

внимательно проверять состав косметических средств (избегая ретинола, ретинальдегида, ретиноевой кислоты, изотретиноина и т.д.);

проконсультироваться с врачом относительно витаминных добавок, которые могут содержать витамин A.

Безопасная альтернатива ретинолу

Если вы планируете беременность и не хотите отказываться от ухода за кожей, существует немало безопасных альтернатив, которые также имеют подтвержденную эффективность.

В International Journal of Women's Dermatology (2020) был опубликован обзор, в котором указано, что такие компоненты как пептиды, витамин C, ниацинамид, азелаиновая и гиалуроновая кислоты считаются безопасными во время беременности и не имеют тератогенного эффекта.

Наиболее эффективные и рекомендуемые заменители:

Пептиды — стимулируют коллаген, помогают уменьшить морщины, улучшают эластичность кожи.

— стимулируют коллаген, помогают уменьшить морщины, улучшают эластичность кожи. Витамин C — антиоксидант, осветляющий пигментацию, выравнивающий тон кожи.

— антиоксидант, осветляющий пигментацию, выравнивающий тон кожи. Ниацинамид (витамин B3) — укрепляет барьер кожи, уменьшает воспаление.

— укрепляет барьер кожи, уменьшает воспаление. Азелаиновая кислота — борется с акне и постакне, выравнивает тон.

— борется с акне и постакне, выравнивает тон. Гиалуроновая кислота — увлажняет, смягчает кожу, устраняет сухость.

Эти компоненты можно смело использовать как до, так и во время беременности.

Как еще подготовиться к беременности

Косметика — лишь одна часть подготовки. Планирование беременности включает пересмотр образа жизни: питания, физической активности, уровня стресса и сна. Осознанный подход к своему здоровью помогает не только повысить шансы на успешное зачатие, но и облегчить течение самой беременности.

Мы уже писали об этом несколько шире в специальном разделе на нашем сайте, посвященном ведению и планированию беременности.

Ретинол — эффективен, но не всегда уместен. Если вы готовитесь стать мамой, исключите его из ухода за кожей еще до наступления беременности и выберите безопасные компоненты, которые не навредят будущему ребенку.

Помните: даже такие, на первый взгляд, незначительные изменения в косметической рутине — это часть большой ответственности за новую жизнь.