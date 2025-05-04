Колаж

Ретинол — один із найвідоміших інгредієнтів у догляді за шкірою. Його активно використовують для боротьби зі зморшками, пігментацією та іншими ознаками старіння. Але якщо ви плануєте вагітність, варто знати, що цей компонент може бути небезпечним.

У цій колонці — чому ретинол не рекомендується під час підготовки до зачаття, які існують безпечні альтернативи та на що звернути увагу, обираючи догляд.

Реклама

Читайте також:

Чому ретинол небажаний при плануванні вагітності

Ретинол — це форма вітаміну A, яка у високих дозах може чинити тератогенну дію, тобто викликати вроджені вади розвитку у плода. Особливо критичним є період першого триместру, коли закладаються основні органи дитини.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ще у 2018 році оприлюднило рекомендації для жінок репродуктивного віку щодо обережного використання ретиноїдів — як у формі ліків, так і у складі косметики. Подібні висновки зробили й дослідники з American Journal of Obstetrics and Gynecology, які підтвердили зв’язок між надмірним споживанням вітаміну A та ризиком розвитку патологій у плода.

Саме тому дерматологи радять:

припинити використання косметики з ретиноїдами щонайменше за 1–2 місяці до зачаття;

уважно перевіряти склад косметичних засобів (уникаючи ретинолу, ретинальдегіду, ретиноєвої кислоти, ізотретиноїну тощо);

проконсультуватися з лікарем щодо вітамінних добавок, які можуть містити вітамін A.

Безпечна альтернатива ретинолу

Якщо ви плануєте вагітність і не хочете відмовлятися від догляду за шкірою, існує чимало безпечних альтернатив, які також мають підтверджену ефективність.

У International Journal of Women’s Dermatology (2020) було опубліковано огляд, у якому зазначено, що такі компоненти як пептиди, вітамін C, ніацинамід, азелаїнова та гіалуронова кислоти вважаються безпечними під час вагітності й не мають тератогенного ефекту.

Найбільш ефективні та рекомендовані замінники:

Пептиди — стимулюють колаген, допомагають зменшити зморшки, покращують еластичність шкіри.

— стимулюють колаген, допомагають зменшити зморшки, покращують еластичність шкіри. Вітамін C — антиоксидант, що освітлює пігментацію, вирівнює тон шкіри.

— антиоксидант, що освітлює пігментацію, вирівнює тон шкіри. Ніацинамід (вітамін B3) — зміцнює бар’єр шкіри, зменшує запалення.

— зміцнює бар’єр шкіри, зменшує запалення. Азелаїнова кислота — бореться з акне та постакне, вирівнює тон.

— бореться з акне та постакне, вирівнює тон. Гіалуронова кислота — зволожує, пом’якшує шкіру, усуває сухість.

Ці компоненти можна сміливо використовувати як до, так і під час вагітності.

Як ще підготуватися до вагітності

Косметика — лише одна частина підготовки. Планування вагітності включає перегляд способу життя: харчування, фізичної активності, рівня стресу та сну. Усвідомлений підхід до свого здоров’я допомагає не лише підвищити шанси на успішне зачаття, а й полегшити перебіг самої вагітності.

Ми вже писали про це дещо ширше у спеціальному розділі на нашому сайті, присвяченому веденню та плануванню вагітності.

Ретинол — ефективний, але не завжди доречний. Якщо ви готуєтеся стати мамою, виключіть його з догляду за шкірою ще до настання вагітності та оберіть безпечні компоненти, які не нашкодять майбутній дитині.

Пам’ятайте: навіть такі, на перший погляд, незначні зміни у косметичній рутині — це частина великої відповідальності за нове життя.