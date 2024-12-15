Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медцентр arrow Психическое здоровье украинцев — вызовы реформы Минздрава arrow

Психическое здоровье украинцев — вызовы реформы Минздрава

15 декабря 2024 06:50
Марта Пивоваренко - Руководитель департамента обеспечения качества услуг по психическому здоровью и психосоциальной поддержке Сообщества самопомощи, украинское НГО
Марта Пивоваренко
Руководитель департамента обеспечения качества услуг по психическому здоровью и психосоциальной поддержке Сообщества самопомощи, украинское НГО
Психическое здоровье украинцев — вызовы масштабной реформы Минздрава
Ментальное здоровье. Фото: Новини.LIVE
Марта Пивоваренко - Руководитель департамента обеспечения качества услуг по психическому здоровью и психосоциальной поддержке Сообщества самопомощи, украинское НГО
Марта Пивоваренко
Руководитель департамента обеспечения качества услуг по психическому здоровью и психосоциальной поддержке Сообщества самопомощи, украинское НГО

Ветеран с потерей конечности заходит к семейному врачу. Хроническая боль и ночные кошмары после подрыва на мине не дают жить полноценной жизнью. Он просит только об одном — обезболивающие и снотворное. Врач, который только что прошел программу ВОЗ по психическому здоровью, понимает: за 15 минут приема он может только выписать рецепт и направление к психотерапевту.

Без психотерапевтического вмешательства лекарства за несколько недель потеряют эффективность, и пациент начнет увеличивать дозу, рискуя развить зависимость. А пациенту на самом деле нужно гораздо больше — детальное обсуждение симптомов, психоэдукация по стрессу, менеджмент сна, поведенческая активация и социальная поддержка. Это лишь один случай из сотен тысяч.

Читайте также:

Оценка психических расстройств в Украине

По оценкам ВОЗ и директора Европейского регионального бюро доктора Ганса Клюге, около 10 миллионов украинцев рискуют в условиях войны развить психические расстройства различной степени тяжести. По данным исследования Gradus Research, проведенного в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья, 77% украинцев переживали стресс в последнее время. Главными причинами стресса являются война (72%), финансовые трудности (41%) и социально-политическая ситуация (38%). Особенно остро стоит вопрос помощи при затрудненном проживании горя, остром стрессе, ПТСР, самоповреждении и попытках самоубийства.

Минздрав планирует масштабное расширение психологической помощи — с 2025 года услуги по охране психического здоровья будут внедряться во всех медучреждениях первичного звена. Уже 100 000 медработников прошли курсы по программе ВОЗ MhGap, где учатся работать с семью наиболее распространенными проблемами психического здоровья в условиях войны. Однако приоритизация онлайн-обучения без супервизии создает серьезные риски — за консультацию продолжительностью 7-15 минут врач может провести только первичную оценку состояния и назначить медикаментозное лечение. Семь основных проблем психического здоровья, входящих в мануалы, не покрывают всего спектра проблем, а являются лишь наиболее распространенными реакциями в условиях войны. О полноценной психотерапии речь не идет.

Мониторинг качества медицинских услуг

Международные организации уже имеют ответ на эти проблемы. В Украине UNFPA активно внедряет систему мониторинга качества услуг через мобильные бригады в деоккупированных регионах, предоставляя психосоциальную поддержку и психологическую помощь в 100 общинах. Save the Children имеет целое подразделение, которое осуществляет мониторинг работы команд в регионах. Обе организации руководствуются "Общей схемой мониторинга и оценки программ по психическому здоровью и психосоциальной поддержке в условиях чрезвычайной ситуации" — международным стандартом качества услуг.

Опыт показывает, что некачественная психологическая помощь может нанести больше вреда, чем ее отсутствие. Среди очевидных проблем — закрытые здания центров психосоциальной поддержки, очереди и неинклюзивность пространства, недоступность для пострадавшего населения. Из неочевидных — грубое нарушение принципов сбора данных, нарушение конфиденциальности и ненадлежащий уровень подготовки специалистов. По данным Gradus Research, украинцы больше всего доверяют психологам и психотерапевтам (24%), семейным врачам (16%) и психиатрам (15%). Однако существуют серьезные барьеры для обращения за помощью: 29% не считают свои проблемы достаточно серьезными, 25% уверены, что справятся самостоятельно, а 23% считают услуги слишком дорогими.

Надежду на системные изменения дает беспрецедентный грант USAID в размере 50 миллионов долларов — самое большое финансирование на тематику психического здоровья в истории Украины. На сайте Минздрава до сих пор не хватает материалов о реабилитации, преодолении последствий легкой черепно-мозговой травмы, посттравматическом стрессе и других последствиях военной травмы. В течение следующих 5 лет через неправительственные организации планируется усилить способность Минздрава в вопросах психологического преодоления последствий войны, построить систему охраны психического здоровья и создать необходимые материалы.

Успешные изменения в медицинских услугах — роль гражданского общества

Успешные перемены уже происходят. К примеру, благодаря активной работе нашего ОО "Спільноти самодопомоги" — на уровне профильных министерств. "Карта путешествия ветерана", разработанная при поддержке американского правительства и представленная еще предыдущему главе Минветеранов Александру Порхуну (ныне заместителю министра МОЗ), стала основой государственной политики под названием "Путь ветерана". Благодаря адвокации ОО "Принцип" удалось значительно улучшить процессы лечения военных, упростить документооборот в министерствах оборонного направления и усовершенствовать медицинское обеспечение в армии. Впрочем, впереди еще много работы.

Что может сделать каждый? Если вы недовольны качеством услуг в учреждениях, имеющих контракт с НСЗУ — подавайте жалобы. Даже частные заведения, где услуга предоставляется через пакет MhGap, должны реагировать на жалобы. Ветераны могут обращаться в организации, которые защищают их права: "Принцип", "Консорциум ветеранских организаций востока", "Юридическая сотня" и "Ветеранка". Хотя жалоба не исправит полученную ненадлежащую услугу, она может спасти жизнь побратима, который обратится к тому же врачу после вас. Мы, как граждане Украины, заслуживаем лучшие услуги по доказательным методам, которые нужно постоянно совершенствовать — поэтому все зависит также от нас.

украинцы психология Украина психологическая помощь психологическое состояние

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 Проигнорировал три повестки от ТЦК — как суд наказал мужчину

07:30 Штрафуют ли тех, кто не был на учете в ТЦК, но хочет обновиться

07:27 Дания платит 27 000 евро сирийцам за возвращение на родину

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

07:21 В Киевской области женщина убила мужчину — как наказал суд

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

07:10 В Николаеве раздался взрыв

07:01 Потратите несколько минут — как создать ЭЦП в ПриватБанке

06:50 Психическое здоровье украинцев — вызовы реформы Минздрава

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:34 Жизнь без прописки в Украине — какие штрафы предусмотрены

08:02 Проигнорировал три повестки от ТЦК — как суд наказал мужчину

07:30 Штрафуют ли тех, кто не был на учете в ТЦК, но хочет обновиться

07:27 Дания платит 27 000 евро сирийцам за возвращение на родину

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

07:21 В Киевской области женщина убила мужчину — как наказал суд

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

07:10 В Николаеве раздался взрыв

07:01 Потратите несколько минут — как создать ЭЦП в ПриватБанке

06:50 Психическое здоровье украинцев — вызовы реформы Минздрава

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:34 Жизнь без прописки в Украине — какие штрафы предусмотрены

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию