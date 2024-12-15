Психическое здоровье украинцев — вызовы масштабной реформы Минздрава

Ментальное здоровье. Фото: Новини.LIVE

Марта Пивоваренко Руководитель департамента обеспечения качества услуг по психическому здоровью и психосоциальной поддержке Сообщества самопомощи, украинское НГО

Ветеран с потерей конечности заходит к семейному врачу. Хроническая боль и ночные кошмары после подрыва на мине не дают жить полноценной жизнью. Он просит только об одном — обезболивающие и снотворное. Врач, который только что прошел программу ВОЗ по психическому здоровью, понимает: за 15 минут приема он может только выписать рецепт и направление к психотерапевту.

Без психотерапевтического вмешательства лекарства за несколько недель потеряют эффективность, и пациент начнет увеличивать дозу, рискуя развить зависимость. А пациенту на самом деле нужно гораздо больше — детальное обсуждение симптомов, психоэдукация по стрессу, менеджмент сна, поведенческая активация и социальная поддержка. Это лишь один случай из сотен тысяч.

Читайте также:

Оценка психических расстройств в Украине

По оценкам ВОЗ и директора Европейского регионального бюро доктора Ганса Клюге, около 10 миллионов украинцев рискуют в условиях войны развить психические расстройства различной степени тяжести. По данным исследования Gradus Research, проведенного в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья, 77% украинцев переживали стресс в последнее время. Главными причинами стресса являются война (72%), финансовые трудности (41%) и социально-политическая ситуация (38%). Особенно остро стоит вопрос помощи при затрудненном проживании горя, остром стрессе, ПТСР, самоповреждении и попытках самоубийства.

Минздрав планирует масштабное расширение психологической помощи — с 2025 года услуги по охране психического здоровья будут внедряться во всех медучреждениях первичного звена. Уже 100 000 медработников прошли курсы по программе ВОЗ MhGap, где учатся работать с семью наиболее распространенными проблемами психического здоровья в условиях войны. Однако приоритизация онлайн-обучения без супервизии создает серьезные риски — за консультацию продолжительностью 7-15 минут врач может провести только первичную оценку состояния и назначить медикаментозное лечение. Семь основных проблем психического здоровья, входящих в мануалы, не покрывают всего спектра проблем, а являются лишь наиболее распространенными реакциями в условиях войны. О полноценной психотерапии речь не идет.

Мониторинг качества медицинских услуг

Международные организации уже имеют ответ на эти проблемы. В Украине UNFPA активно внедряет систему мониторинга качества услуг через мобильные бригады в деоккупированных регионах, предоставляя психосоциальную поддержку и психологическую помощь в 100 общинах. Save the Children имеет целое подразделение, которое осуществляет мониторинг работы команд в регионах. Обе организации руководствуются "Общей схемой мониторинга и оценки программ по психическому здоровью и психосоциальной поддержке в условиях чрезвычайной ситуации" — международным стандартом качества услуг.

Опыт показывает, что некачественная психологическая помощь может нанести больше вреда, чем ее отсутствие. Среди очевидных проблем — закрытые здания центров психосоциальной поддержки, очереди и неинклюзивность пространства, недоступность для пострадавшего населения. Из неочевидных — грубое нарушение принципов сбора данных, нарушение конфиденциальности и ненадлежащий уровень подготовки специалистов. По данным Gradus Research, украинцы больше всего доверяют психологам и психотерапевтам (24%), семейным врачам (16%) и психиатрам (15%). Однако существуют серьезные барьеры для обращения за помощью: 29% не считают свои проблемы достаточно серьезными, 25% уверены, что справятся самостоятельно, а 23% считают услуги слишком дорогими.

Надежду на системные изменения дает беспрецедентный грант USAID в размере 50 миллионов долларов — самое большое финансирование на тематику психического здоровья в истории Украины. На сайте Минздрава до сих пор не хватает материалов о реабилитации, преодолении последствий легкой черепно-мозговой травмы, посттравматическом стрессе и других последствиях военной травмы. В течение следующих 5 лет через неправительственные организации планируется усилить способность Минздрава в вопросах психологического преодоления последствий войны, построить систему охраны психического здоровья и создать необходимые материалы.

Успешные изменения в медицинских услугах — роль гражданского общества

Успешные перемены уже происходят. К примеру, благодаря активной работе нашего ОО "Спільноти самодопомоги" — на уровне профильных министерств. "Карта путешествия ветерана", разработанная при поддержке американского правительства и представленная еще предыдущему главе Минветеранов Александру Порхуну (ныне заместителю министра МОЗ), стала основой государственной политики под названием "Путь ветерана". Благодаря адвокации ОО "Принцип" удалось значительно улучшить процессы лечения военных, упростить документооборот в министерствах оборонного направления и усовершенствовать медицинское обеспечение в армии. Впрочем, впереди еще много работы.

Что может сделать каждый? Если вы недовольны качеством услуг в учреждениях, имеющих контракт с НСЗУ — подавайте жалобы. Даже частные заведения, где услуга предоставляется через пакет MhGap, должны реагировать на жалобы. Ветераны могут обращаться в организации, которые защищают их права: "Принцип", "Консорциум ветеранских организаций востока", "Юридическая сотня" и "Ветеранка". Хотя жалоба не исправит полученную ненадлежащую услугу, она может спасти жизнь побратима, который обратится к тому же врачу после вас. Мы, как граждане Украины, заслуживаем лучшие услуги по доказательным методам, которые нужно постоянно совершенствовать — поэтому все зависит также от нас.