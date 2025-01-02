Обновился список доступных и бесплатных лекарств для украинцев

Программа "Доступные лекарства" — обновился список препаратов
С 1 января 2025 г. произошло расширение перечня медицинских препаратов , подлежащих возмещению по государственной программе медицинского страхования населения. В список включены 52 новых лекарственных средства.
Об этом сообщают в Государственной службе Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.
Какое лекарство вошло в перечень
Согласно сообщению, в список включены 52 новых лекарственных средства, в том числе 23 комбинированных препарата. При этом 21 препарат из этого списка предоставляется бесплатно.
В перечень добавлены лекарства для лечения боли, паллиативной помощи, болезней эндокринной системы, метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, глаукомы, мигрени, детских заболеваний, а также комбинированные препараты для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.
Таким образом, с 1 января граждане Украины могут получить по программе "Доступные лекарства" 596 лекарственных средств.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что программа "Доступное лекарство" будет в каждой аптеке страны.
Также в 2024 году в Украине значительно возрос спрос на лекарства , в частности антидепрессанты, витамины и препараты для сезонных заболеваний.
Читайте Новини.LIVE!