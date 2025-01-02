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Программа "Доступные лекарства" — обновился список препаратов

2 января 2025 00:42
Андрей Плахонин - Редактор
Обновился список доступных и бесплатных лекарств для украинцев
Лекарства в аптеке. Иллюстративное фото: pexels.com
Андрей Плахонин - Редактор

С 1 января 2025 г. произошло расширение перечня медицинских препаратов , подлежащих возмещению по государственной программе медицинского страхования населения. В список включены 52 новых лекарственных средства.

Об этом сообщают в Государственной службе Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

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Какое лекарство вошло в перечень

Согласно сообщению, в список включены 52 новых лекарственных средства, в том числе 23 комбинированных препарата. При этом 21 препарат из этого списка предоставляется бесплатно.

В перечень добавлены лекарства для лечения боли, паллиативной помощи, болезней эндокринной системы, метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, глаукомы, мигрени, детских заболеваний, а также комбинированные препараты для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Таким образом, с 1 января граждане Украины могут получить по программе "Доступные лекарства" 596 лекарственных средств.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что программа "Доступное лекарство" будет в каждой аптеке страны.

Также в 2024 году в Украине значительно возрос спрос на лекарства , в частности антидепрессанты, витамины и препараты для сезонных заболеваний.

лекарства медицина аптеки страхование Доступные лекарства

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