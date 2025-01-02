Оновився список доступних та безплатних ліків для українців

Ліки в аптеці. Ілюстративне фото: pexels.com

З 1 січня 2025 року відбулося розширення переліку медичних препаратів, що підлягають відшкодуванню за державною програмою медичного страхування населення. До списку включено 52 нові лікарські засоби.

Про це повідомляють у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів.

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Які ліки увійшли в перелік

Згідно з повідомленням, до списку включено 52 нові лікарські засоби, зокрема 23 комбіновані препарати. При цьому 21 препарат з цього списку надають безплатно.

До переліку додано ліки для лікування болю, паліативної допомоги, хвороб ендокринної системи, метаболічних, аутоімунних та запальних захворювань, глаукоми, мігрені, дитячих захворювань, а також комбіновані препарати для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.

Таким чином, з 1 січня громадяни України мають змогу отримати за програмою "Доступні ліки" 596 лікарських засобів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що програма "Доступні ліки" буде в кожній аптеці країни.

Також у 2024 році в Україні значно зріс попит на ліки, зокрема на антидепресанти, вітаміни та препарати для сезонних захворювань.